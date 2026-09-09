Mientras alguna prensa local se entretiene con los detalles domésticos de la agenda bilateral -analizando la llegada del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, bajo el enfoque de la seguridad ciudadana o los protocolos comerciales de turno-, el verdadero significado de su gira por Colombia, Ecuador y Perú se dirime en un escenario mucho más amplio y descarnado. La visita del jefe de la diplomacia de Washington a Lima no es un acto de cortesía vecinal ni un espaldarazo incondicional; es el despliegue de una agresiva contraofensiva estratégica. La presencia de Rubio marca el inicio de una reacción estructural que busca rediseñar el equilibrio de poder en el Pacífico Sur y persuadir a la región sobre la necesidad de revisar una neutralidad estratégica que, ante las actuales tensiones globales, la Casa Blanca considera cada vez más difícil de sostener.

El viaje adquiere una relevancia tectónica porque se produce en un momento de reconfiguración ideológica decisivo para la región. La reciente victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia puso fin al ciclo de izquierda radical en la Casa de Nariño, modificando drásticamente la correlación de fuerzas en el norte de Sudamérica. La asunción de un mandatario abiertamente alineado con las tesis del libre mercado y la seguridad hemisférica ha cerrado las grietas que debilitaron la histórica alianza entre Bogotá y Washington durante los últimos años. Al recuperar el bastión geopolítico más importante de la influencia estadounidense en la región, la Casa Blanca ha encontrado la ventana de oportunidad perfecta para cohesionar un frente prooccidental a lo largo de toda la fachada andina, uniendo el eje de contención de Bogotá, Quito y Lima.

Con este reajuste de fuerzas, la gira de Rubio deja de ser un periplo ordinario y pasa a convertirse en la consolidación formal de un nuevo “cordón sanitario” político en Sudamérica. El secretario de Estado no viaja para abrir canales de diálogo, sino para capitalizar y asegurar compromisos estables en países que hoy comparten una visión de “mano dura” frente a la delincuencia transnacional y una desconfianza explícita hacia las agendas globalistas. Al encauzar las prioridades de cooperación de defensa bajo un mismo paraguas, Estados Unidos busca institucionalizar la relación con estos tres países, garantizando que el alineamiento estratégico sobreviva a los inevitables vaivenes políticos locales y resista futuros giros en las urnas del Cono Sur.

En este nuevo contexto, la disputa latente no se limita exclusivamente al control del narcotráfico o el crimen fronterizo. El verdadero trasfondo de la reactivación de la doctrina estadounidense en nuestro territorio apunta directamente a blindar la soberanía de los recursos estratégicos y asegurar las cadenas de suministro globales y romper con ciertos monopolios de distribución. El Perú, Ecuador y Colombia albergan depósitos críticos de minerales esenciales para la transición energética y tecnológica. Para el Departamento de Estado, el debilitamiento de la institucionalidad local por acción de economías ilegales ya no es interpretado como un simple problema policial interno, sino como una vulnerabilidad crítica que potencias extrahemisféricas rivales podrían explotar con el fin de desestabilizar la periferia geopolítica de Estados Unidos.

Bajo esta lectura de seguridad nacional, el debate sobre el desarrollo de megaproyectos de infraestructura costera -un asunto clave que ya hemos deconstruido en espacios anteriores al analizar los ejes portuarios de Chancay y Corio- adquiere una nueva dimensión. Ya no se trata de discutir la viabilidad logística de dichos complejos marítimos, sino de entender cómo Washington observa con extrema preocupación la creciente influencia económica e infraestructural de China en Sudamérica. La gira andina de Rubio opera entonces como un disuasivo de alta intensidad: un mensaje directo que recuerda que las concesiones de infraestructura estratégica y tecnológica no ocurren en un vacío económico, sino que impactan directamente sobre el andamiaje de defensa hemisférica.

Finalmente, la presencia del secretario Rubio plantea un severo desafío a las retóricas del no alineamiento activo vigentes en la región. Durante la última década, los países de la cuenca del Pacífico intentaron sostener un pragmatismo binario consistente en depender comercialmente de Asia mientras se mantenían bajo el paraguas de seguridad occidental. Sin embargo, la creciente fricción entre las superpotencias está reduciendo ese margen de maniobra a niveles mínimos. Al elevar la interlocución política con Barranquilla, Quito y Lima, Washington está exigiendo reciprocidad estratégica a sus socios tradicionales a cambio de cooperación militar, inteligencia avanzada y alivios arancelarios.

La visita de Marco Rubio debe interpretarse, en última instancia, como la confirmación de que Sudamérica ha dejado de ser una zona de distensión periférica para volver a ser el epicentro de la contención global. Para el Perú, el reto inmediato consistirá en demostrar la madurez necesaria para leer este escenario en su verdadera magnitud. Dejar de percibir la diplomacia de las grandes potencias como un asunto de simple protocolo doméstico es el primer paso indispensable para convertirse en una pieza clave dentro de una maquinaria mundial que ya ha comenzado a moverse con fuerza sobre nuestras costas.

(*) Irma Montes Patiño es licenciada en Relaciones Internacionales de la George Washington University.