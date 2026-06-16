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Resumen

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Esta semana empezó para el mundo con la noticia de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán que presuntamente pone fin a más de 100 días de guerra, pero en otro punto del planeta un conflicto bélico de más de cuatro años sigue esperando la salida a la paz. Rusia y Ucrania no bajan las armas y en la víspera al encuentro del G7 en Francia, el ejército ruso lanzó contra Kiev, la capital ucraniana, más de 60 misiles y varios drones, dejando 11 personas fallecidas y daños materiales como el incendio en la emblemática catedral ortodoxa de la Dormición.

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