La policía recupera el huevo de Fabergé que ladrón se tragó en Nueva Zelanda

La policía de Nueva Zelanda recuperó este viernes un huevo de Fabergé verde con incrustaciones de diamantes valorado en unos 20.000 dólares, tras vigilar durante seis días al ladrón acusado de tragárselo.

El hombre de 32 años engulló el huevo, que hace conjunto con una cadena de oro, a finales de la semana pasada en una tienda de Auckland, pero fue arrestado antes de que pudiera huir.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

PUEDES VER: Nueva Zelanda espera renovar su acuerdo de asociación con la OTAN en los próximos meses

“La policía puede confirmar que se ha recuperado el colgante”, dijeron en un comunicado el viernes. “Ahora se encuentra bajo custodia policial”.

Un agente fue asignado para vigilar al acusado mientras expulsaba de forma natural la pieza de joyería.

El medallón, de edición especial, se inspiró en la película de James Bond “Octopussy”, que gira en torno a un complot para robar un raro huevo de Fabergé.

Un hombre de 32 años ha sido detenido en Auckland, en la Isla Norte de Nueva Zelanda, tras presuntamente ingerir un colgante Fabergé valorado en más de 18.000 euros durante un robo en una joyería del centro de la ciudad, informaron este martes medios locales. Foto: EFE/ Fabergé

“El exterior del huevo sigue fielmente el diseño (...) que aparece en la película ‘Octopussy’, con una hermosa estructura de celosía de oro de 18 quilates delicadamente engastada con zafiros azules y diamantes blancos en un diseño floral”, reza la descripción de la pieza en internet.

En su interior se encuentra un pequeño pulpo dorado.

La Casa Fabergé de Rusia alcanzó fama internacional a finales del siglo XIX por diseñar opulentos huevos de Pascua decorados con oro y piedras preciosas.