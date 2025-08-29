La presión de EE.UU. a Maduro no es solo militar sino también diplomática y judicial

Las tensiones y conjeturas sobre lo que puede ocurrir en Venezuela en los próximos días y semanas aumentan a medida que Estados Unidos anuncia la llegada y emplazamiento de barcos de asalto anfibio, destructores y más de 4.000 soldados en aguas internacionales del mar Caribe, cerca de las costas del país venezolano, para combatir la amenaza de los cárteles de la droga latinoamericanos.

El principal objetivo de este despliegue militar es el Cártel de los Soles, que según Washington es encabezado por Nicolás Maduro e integrado por varios miembros de la cúpula castrense que sostiene al autócrata venezolano en el poder.

Si bien el Gobierno Estadounidense no ha dado señales de que tenga previsto realizar incursión terrestre en la zona, en el país llanero se ha diseminado -a través de las redes sociales chavistas y de la televisora estatal- la versión de una presunta amenaza de invasión, tal como ocurriera a fines de la década del 80 del siglo pasado en Panamá, la cual acabó con la captura del dictador Manuel Antonio Noriega.

El régimen de Maduro ha invocado a la población a mantenerse en estado de alerta y ha convocado jornadas de alistamiento de milicianos de la Guardia Bolivariana para “defender la patria de actos hostiles”. La oposición, por su parte, señala que las acciones emprendidas por Washington son una muestra de que el gobierno chavista -que volvió a cometer fraude en las elecciones de julio del año pasado- está próximo a su fin.

Por lo pronto, el despliegue militar no es lo único que está exhibiendo la Administración Trump respecto a la situación en Venezuela. La presión hacia la dictadura chavista también abarca otros frentes.