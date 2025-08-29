La presión de EE.UU. a Maduro no es solo militar sino también diplomática y judicial

Escucha la noticia
La presión de EE.UU. a Maduro no es solo militar sino también diplomática y judicialResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Las tensiones y conjeturas sobre lo que puede ocurrir en Venezuela en los próximos días y semanas aumentan a medida que Estados Unidos anuncia la llegada y emplazamiento de barcos de asalto anfibio, destructores y más de 4.000 soldados en aguas internacionales del mar Caribe, cerca de las costas del país venezolano, para combatir la amenaza de los cárteles de la droga latinoamericanos.
El principal objetivo de este despliegue militar es el Cártel de los Soles, que según Washington es encabezado por Nicolás Maduro e integrado por varios miembros de la cúpula castrense que sostiene al autócrata venezolano en el poder.
Newsletter Vuelta al Mundo
Si bien el Gobierno Estadounidense no ha dado señales de que tenga previsto realizar incursión terrestre en la zona, en el país llanero se ha diseminado -a través de las redes sociales chavistas y de la televisora estatal- la versión de una presunta amenaza de invasión, tal como ocurriera a fines de la década del 80 del siglo pasado en Panamá, la cual acabó con la captura del dictador Manuel Antonio Noriega.
El régimen de Maduro ha invocado a la población a mantenerse en estado de alerta y ha convocado jornadas de alistamiento de milicianos de la Guardia Bolivariana para “defender la patria de actos hostiles”. La oposición, por su parte, señala que las acciones emprendidas por Washington son una muestra de que el gobierno chavista -que volvió a cometer fraude en las elecciones de julio del año pasado- está próximo a su fin.
Por lo pronto, el despliegue militar no es lo único que está exhibiendo la Administración Trump respecto a la situación en Venezuela. La presión hacia la dictadura chavista también abarca otros frentes.
La ofensiva diplomática liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, no descansa. Siguiendo los pasos de Estados Unidos, Ecuador fue la primera nación sudamericana en declarar organización terrorista al Cártel de los Soles y su presidente Daniel Noboa ordenó investigar sus posibles vínculos con bandas criminales que operan en el país. Paraguay y Argentina también han declarado terrorista a dicho cártel y Washington espera que pronto Guyana y Trinidad y Tobago -que tienen roces con Caracas- se sumen a dicha catalogación. “Estamos construyendo una coalición internacional contra el flagelo de las drogas”, destacó recientemente Rubio.
La arremetida judicial contra el chavismo pasa por reactivar procesos judiciales contra Maduro y su círculo más cercano en tribunales de Nueva York. Estos datan del 2020, pero quedaron en suspenso durante la Administración Biden debido a negociaciones que llevaron al canje de prisioneros entre Washington y Caracas y al compromiso del chavismo de realizar elecciones limpias en el 2024, lo cual claramente no cumplió. La reapertura de los expedientes muestra el detalle de cómo el Cártel de los Soles habría utilizado puertos, aeropuertos y corredores marítimos para enviar cocaína a territorio estadounidense desde hace más de 20 años en coordinación con las FARC colombianas.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, y su equipo buscan dar la mayor solidez posible a las pruebas contra Maduro por narcotráfico por si se diera el caso de que este tenga que enfrentar a la justicia. A los procesos en Nueva York se añadió en los últimos días la demanda interpuesta en Florida por las familias Kenemore y Marval, según la cual tres miembros de ellas fueron secuestrados entre los años 2020 y 2023 como represalia por el arresto y extradición de Álex Saab, testaferro del jefe chavista. Esta denuncia suma un agravante a los cargos por narcotráfico: el uso del secuestro y la tortura de rehenes como medio de presión hacia Estados Unidos.
Clave también resultará en la batalla judicial lo que han venido declarando militares chavistas detenidos en el gigante del norte. El general Hugo ‘Pollo’ Carvajal, quien fuera jefe de inteligencia, se ha declarado culpable de colaborar con las FARC y de facilitar el “tráfico de cocaína”. Otro general, Clíver Alcalá, ha aceptado cargos por entregar armas y apoyo logístico a dicha red. Ambas confesiones refuerzan la acusación de que la cúpula chavista convirtió al Estado venezolano en parte de un cártel internacional. Tareck El Aissami, exvicepresidente hoy caído en desgracia, también es uno de los implicados y enfrenta cargos en Manhattan desde el 2019.