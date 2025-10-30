La presión militar y psicológica de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro se intensifica

Se han cumplido ya dos meses desde que Estados Unidos empezó a desplegar, paulatinamente y sin pausa, navíos de guerra y tropas en el mar Caribe frente a las costas de Venezuela en medio de la lucha contra el narcotráfico y el “conflicto armado” declarado a los cárteles de la droga, recordando que Washington considera al líder chavista, Nicolás Maduro, como máximo cabecilla del Cártel de los Soles.

En este lapso de tiempo ya se han producido más de 15 ataques contra lanchas que presuntamente trasladaban drogas tanto en el Caribe como en el Pacífico, acciones armadas que han dejado ya unos 60 fallecidos, calificados como “narcoterroristas” por el presidente estadounidense, Donald Trump, y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Si bien no se han presentado pruebas contundentes del traslado de narcóticos en estas naves, en estas semanas se han hecho virales los videos de unos cuantos segundos publicados en redes por Trump y Hegseth de estas embarcaciones circulando en aguas internacionales antes de ser alcanzadas por proyectiles y volar por los aires. En el más reciente ataque, Hegseth se precia incluso de que fue el primero en ser realizado de noche.

Todas estas operaciones y la presencia militar estadounidense cada vez mayor en la zona llevan a pensar que el fin último va más allá del mensaje que repite el jefe del Pentágono: “Si usted es un narcoterrorista que trafica drogas en nuestro hemisferio, lo trataremos como tratamos a Al Qaeda. De día o de noche mapearemos sus redes, rastrearemos a su gente, lo perseguiremos y lo eliminaremos”.

El objetivo mayor estaría puesto no en eliminar, pero sí en neutralizar y sacar del poder a Maduro, por cuya captura Washington ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, una cifra que supera la que en su momento se puso por la aprehensión de Osama bin Laden, el fallecido cabecilla de Al Qaeda. Un viraje político de proporciones en el país llanero es lo que estaría buscando la Administración Trump a partir de estas aparatosas acciones militares en el océano.