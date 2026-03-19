Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
La guerra en el Medio Oriente no solo se libra en el terreno con misiles y drones, no solo se realiza a través de bombardeos masivos y ataques de precisión, también se desarrolla de manera más soterrada a través de redes de espionaje y campañas en internet que ayudan a decantar el curso del conflicto de uno u otro lado, en este caso claramente favoreciendo a Israel en detrimento de Irán.
La guerra en el Medio Oriente no solo se libra en el terreno con misiles y drones, no solo se realiza a través de bombardeos masivos y ataques de precisión, también se desarrolla de manera más soterrada a través de redes de espionaje y campañas en internet que ayudan a decantar el curso del conflicto de uno u otro lado, en este caso claramente favoreciendo a Israel en detrimento de Irán.
Desde antes de que empezara la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán, el 28 de febrero, el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, instaba a los ciudadanos iraníes “a tomar el destino en sus manos”, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamaba a los habitantes de Irán a estar atentos para el momento de salir a las calles y terminar de derribar al régimen de los ayatolas.
Ya en el conflicto bélico de junio del año pasado, que duró 12 días, entre los mismos actores, hacíamos mención a los espías, agentes infiltrados e informantes locales con los que tenía que lidiar la teocracia iraní, es decir, con el enemigo que se movía en su propia casa.
No era solo la infiltración de efectivos del Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, en Teherán sino también la acción de una unidad especial de operadores iraníes que trabajaban para ella. El Mossad reclutaba a individuos de minorías étnicas como los kurdos y los baluchís, que se sentían marginados dentro de la república islámica, así como a informantes internos dentro de la Guardia Revolucionaria, la rama de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.
La conflagración actual, que está por cumplir tres semanas (rebasando con largueza lo que duró aquella), vuelve a poner sobre la mesa la guerra psicológica que sostienen estos dos enemigos mortales en el Medio Oriente.
Irán ordenó este miércoles 18 la primera ejecución desde el inicio de la guerra con la eliminación de Kourosuh Keyvani, condenado por “suministrar imágenes e información sobre ubicaciones sensibles” del país a agentes del Mossad israelí, y al mismo tiempo elevó a más de 600 el número de arrestados sospechosos de colaborar “con Estados Unidos e Israel y con medios antiiraníes” y a casi 100 la cifra de “alborotadores monárquicos” detenidos por “incitación a la opinión pública” en contra del régimen. La revolución islámica de 1979 puso fin a la monarquía en Irán y actualmente uno de los mayores opositores a la teocracia es Reza Pahlavi, hijo del último sha.
La infiltración de los servicios de inteligencia israelíes en Irán es una de las claves del éxito del estado hebreo y uno de los mayores dolores de cabeza de la nación persa. En la guerra del 2025, Teherán ejecutó incluso a uno de sus científicos nucleares, alegando que espiaba para Israel. Un excomandante de la Guardia Revolucionaria iraní reconoció hace unos meses que el Mossad ha montado, gracias a ingentes sumas de dinero, una vasta red de espionaje en su país, que mezcla infiltración humana y tecnología de vigilancia avanzada. Aquellos captados por Israel ayudaron a introducir de contrabando en Irán vehículos modificados tecnológicamente que se usaron para atacar posiciones de defensa aérea iraníes.
Para el Mossad nada parece suficiente y en la actual ofensiva viene intensificando sus esfuerzos en las redes sociales para atraer a agentes iraníes. “Llegó el momento de actuar, una breve conversación podría abrir un nuevo capítulo para usted, contáctenos a través de una línea segura”. Este es el mensaje -en hebreo, inglés y árabe- que se lee en un canal del servicio exterior secreto israelí creado en la plataforma Telegram y que tiene un enlace que lleva a cuentas en Instagram, Facebook y LinkedIn. El 6 de marzo, apenas una semana después de iniciados los bombardeos, se publicó un mensaje que animaba a iraníes insatisfechos con su gobierno a transmitir información desde el interior de Irán.
Si bien el reclutamiento de israelíes por parte de Irán para vigilancia militar, sabotaje y otras operaciones ha aumentado, no se puede comparar en escala, alcance y éxito con el de Israel, según los investigadores Sarah Boches y Matthew Levitt. En los últimos meses Tel Aviv detuvo a 5 colonos por planear atentados, recopilar información sobre objetivos civiles y recibir ofertas para entrenar en el extranjero con la idea de cometer asesinatos. Asimismo, un estudiante fue condenado por servir a la inteligencia iraní. El juez dijo que el delito cometido por Elimelech Stern, de 22 años, era grave, pero le dio una sentencia leve de 3 años de cárcel porque su motivación fue económica y no ideológica.