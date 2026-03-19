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Resumen

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Irán ahorca a cuatro personas condenadas por cooperar con la inteligencia de Israel, el Mossad. (Foto referencial).
Irán ahorca a cuatro personas condenadas por cooperar con la inteligencia de Israel, el Mossad. (Foto referencial).
Por Francisco Sanz Gutiérrez

La guerra en el Medio Oriente no solo se libra en el terreno con misiles y drones, no solo se realiza a través de bombardeos masivos y ataques de precisión, también se desarrolla de manera más soterrada a través de redes de espionaje y campañas en internet que ayudan a decantar el curso del conflicto de uno u otro lado, en este caso claramente favoreciendo a Israel en detrimento de Irán.