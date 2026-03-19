La guerra en el Medio Oriente no solo se libra en el terreno con misiles y drones, no solo se realiza a través de bombardeos masivos y ataques de precisión, también se desarrolla de manera más soterrada a través de redes de espionaje y campañas en internet que ayudan a decantar el curso del conflicto de uno u otro lado, en este caso claramente favoreciendo a Israel en detrimento de Irán.

Desde antes de que empezara la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán, el 28 de febrero, el primer ministro hebreo, Benjamin Netanyahu, instaba a los ciudadanos iraníes “a tomar el destino en sus manos”, mientras que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamaba a los habitantes de Irán a estar atentos para el momento de salir a las calles y terminar de derribar al régimen de los ayatolas.

Ya en el conflicto bélico de junio del año pasado, que duró 12 días, entre los mismos actores, hacíamos mención a los espías, agentes infiltrados e informantes locales con los que tenía que lidiar la teocracia iraní, es decir, con el enemigo que se movía en su propia casa.

No era solo la infiltración de efectivos del Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, en Teherán sino también la acción de una unidad especial de operadores iraníes que trabajaban para ella. El Mossad reclutaba a individuos de minorías étnicas como los kurdos y los baluchís, que se sentían marginados dentro de la república islámica, así como a informantes internos dentro de la Guardia Revolucionaria, la rama de élite de las Fuerzas Armadas iraníes.

La conflagración actual, que está por cumplir tres semanas (rebasando con largueza lo que duró aquella), vuelve a poner sobre la mesa la guerra psicológica que sostienen estos dos enemigos mortales en el Medio Oriente.