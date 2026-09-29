Tres años después del primer ascenso de prueba, SpaceX completó este lunes 28 el primer vuelo orbital de su nave Starship, en una misión que significó varios hitos adicionales para la compañía, entre ellos completar el retorno a la Tierra del vehículo.

El cohete despegó desde Starbase, el puerto espacial de la compañía en Texas, alrededor de las 7:48 a.m. (hora local) y unos ocho minutos después comenzó su ingreso a la órbita baja terrestre. Hacia las 8:33 a.m. la Starship comenzó a liberar su carga de 26 satélites Starlink V3 a una altura de unos 270.000 kilómetros de altitud y media hora más tarde emprendió su salida de la zona orbital.

Splashdown confirmed. Congratulations to the entire SpaceX team on the first orbital flight of Starship! pic.twitter.com/urjmiwnvNl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

La misión inicialmente contemplaba que la nave permaneciera en el espacio unas ocho horas y completara varias vueltas alrededor de la Tierra, pero el tiempo se redujo a tres horas por problemas que tuvo el motor durante el ascenso. El reingreso de la nave espacial a la superficie planetaria se completó a las 11:53 a. m., cuando amerizó de forma controlada sobre el océano Pacífico.

“Por precaución, y dado el problema con el motor ocurrido durante el ascenso, el equipo de control de vuelo decidió limitar el tiempo en órbita y procedió a sacar a Starship de ella para realizar el amerizaje en una zona del Pacífico Norte”, indicó SpaceX en un comunicado.

Un coloso del espacio

Como las demás series de cohetes de SpaceX, la familia Starship se compone de naves reutilizables, pero lleva este concepto a un nivel superior al tratarse de los vehículos espaciales más grandes y pesados jamás construidos.

Cada unidad de la serie Starship tiene una altura de 121 metros, que equivale a un edificio de unos 40 pisos, superando en 30 metros al antiguo cohete Saturn V de la NASA. En los términos más amplios de cualquier objeto espacial creado por la humanidad, la altura de la gran nave de SpaceX supera incluso la longitud de la Estación Espacial Internacional (EEI), que es de 109 metros.

SpaceX logró poner en órbita terrestre el Starship, en la decimocuarta prueba de vuelo de la poderosa nave, un "enorme hito" para la compañía de Elon Musk y el programa que abre el camino hacia su objetivo de lograr un sistema completamente reutilizable. (Imagen: EFE/SpaceX) / Cortesía

Octavio Chon Torres, investigador de la Universidad de Lima y presidente de la Asociación Peruana de Astrobiología, comenta en diálogo con El Comercio que “por el tamaño mismo es un desafío muy grande” llevar a cabo misiones con una nave de este tipo.

El especialista apunta que “los problemas clásicos como la masa y el combustible” se ven potenciados por la escala del vehículo, lo que hace que “mantener el control del equipo y la ingeniería al atravesar la atmósfera” sea un auténtico desafío. A esto se suman otros requerimientos como unas condiciones atmosféricas óptimas para minimizar cualquier riesgo.

“Lo que hay que entender acerca de la puesta en órbita de la nave Starship es el tamaño y la potencia. Por lo general, para que una nave alcance la velocidad que se requiere para mantenerse en órbita hablamos de aproximadamente 28.000 kilómetros por hora”, indica Chon.

“Al peso propio de la nave hay que adicionar el combustible que se necesita para elevar la nave. En el caso de Starship eso sucede a una escala mucho más grande”, añade el docente universitario.

El sistema Starship completo y cargado de combustible justo antes de emprender vuelo tiene una masa estimada de 5.000 toneladas métricas, de las que el 70% corresponden al propulsor Super Heavy, que es el encargado de la primera fase del ascenso. El 30% restante corresponde a la cápsula Starship propiamente dicha, con alrededor de 1.300 toneladas en plena capacidad, y al cargamento.

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La gigantesca nave espacial está diseñada para transportar una carga útil de hasta 150 toneladas métricas si se busca su retorno a la Tierra tras llegar a órbitas bajas, mientras que para las misiones donde los vehículos son descartables la capacidad podría superar las 250 toneladas métricas.

Para mover esa enorme masa la unidad Super Heavy tiene un empuje de 76 meganewtons que duplica el del antiguo cohete Saturn V, mientras que la unidad Starship desacoplada llega a los 12,7 meganewtons.

Un hito con varios pasos

La previsión de SpaceX con respecto a la familia Starship es que termine reemplazando por completo su línea previa de cohetes reutilizables y cápsulas, con Gwynne Shotwell, presidenta de la firma, señalando que esto es un paso natural de su proyecto tecnológico.

La ejecutiva ya había adelantado en el 2024 que las operaciones con las cápsulas Dragon cesarían durante la próxima década y espera que suceda lo mismo con los cohetes Falcon, a pesar de tener una efectividad demostrada para misiones de menor escala como el abastecimiento de la EEI. “Si no dejamos obsoletos nuestros propios productos, alguien encontrará una manera de hacerlo por nosotros”, dijo la ejecutiva meses atrás.

La Tierra vista desde la nave Orion durante la misión Artemis II. (Foto: NASA)

Los planes de la compañía fundada por Elon Musk con respecto a los sistemas Starship van más allá y son particularmente ambiciosos porque se espera que las próximas misiones hacia Marte se realicen en estos transportes. A lo anterior se suma que hoy en día Starship ya es parte crucial del programa Artemis, con el que la NASA busca llevar de vuelta a seres humanos a la Luna.

“Para lograr los objetivos de Elon realmente necesitas una Starship. Un Falcon 9 con una cápsula Dragon encima es como una minivan, un viaje por carretera en una minivan, pero el viaje a Marte dura seis meses, así que no vas a querer estar encerrado en una minivan”, declaró Shotwell a mediados de julio.

Se espera que en la misión Artemis III del próximo año se pruebe una versión modificada de la nave, denominada Starship HLS, como módulo de alunizaje para transportar a los astronautas. Está previsto que esa misma unidad con más mejoras se emplee en la misión Artemis IV.

En tal contexto, el vuelo orbital de este lunes 28 era vital para los intereses de SpaceX, que enfrenta un apretado calendario para garantizar la viabilidad de su módulo y se juega miles de millones de dólares en futuros contratos con la NASA.

Elon Musk y Jeff Bezos están implicados en el programa espacial de Estados Unidos a través de sus empresas. (Foto: Brendan Smialowski y MANDEL NGAN / AFP) / BRENDAN SMIALOWSKI MANDEL NGAN

Solo el acuerdo de Artemis III está valorado en unos 2.900 millones de dólares, mientras que el de Artemis IV se calcula en unos US$ 1.150 millones, a lo que se deben añadir más contratos por las posteriores misiones de abastecimiento con miras al plan de la agencia espacial estadounidense de establecer las primeras bases lunares y una eventual misión a Marte.

De por medio hay una intensa competencia con Blue Origin, la firma aeroespacial de Jeff Bezos, que ya ha cerrado otros contratos multimillonarios con la NASA y estará a cargo del módulo de descenso lunar para la misión Artemis V. Esto se enmarca en la política de la agencia de diversificar proveedores para mitigar riesgos.

El exitoso vuelo orbital de esta semana ha sido la prueba de vuelo número 14 desde el inicio del proyecto Starship, que hasta ahora ha supuesto un arduo trabajo de ensayo y error.

El primer experimento de despegue se llevó a cabo el 10 de abril del 2023, teniendo como objetivo evaluar la separación de las etapas del sistema Starship y realizar un ingreso suborbital. Pese al entusiasmo, los motores fallaron y el cohete propulsor no pudo separarse, por lo que el sistema de terminación de vuelo hizo explotar la nave luego de cuatro minutos.

El primer lanzamiento de Starship falló por desperfectos del motor en la fase de separación. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

En los siguientes vuelos se registraron más explosiones y desperfectos, pero también avances significativos. Por ejemplo, la prueba de vuelo número 13 se llevó a cabo en julio de este año y logró colocar en órbita una veintena de satélites Starlink V3, aunque sufrió un desperfecto en su descenso sobre el golfo de México y la nave Starship terminó destruida.

“En ese sentido, la misión 14 es un hito porque, si bien había buenos registros previos, aún faltaba atravesar un nivel fundamental que para Starship era demostrar que podía completar el proceso”, comenta Octavio Chon.

El investigador agrega que dentro de estos parámetros es valorable que la última prueba se haya completado tras colocar en órbita una carga útil y funcional como los antes citados 26 satélites de nueva generación de Starlink, un precedente operativo importante pensando en misiones que serán cada vez más frecuentes.

“Aún hay un largo proceso por delante y esto es parte de él. Poco a poco vamos a ir mejorando como humanidad esta tecnología y eventualmente transportar este tipo de infraestructuras e instrumentos científicos a la Luna o a Marte mediante estas naves colosales. Todo es parte de una visión mucho más grande”, remata Chon Torres.

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