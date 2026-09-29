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Resumen

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Captura de video que muestra el cohete Starship despegando desde la base de Starbase, el complejo de SpaceX en Texas (Estados Unidos). (Imagen: EFE/SpaceX)
Captura de video que muestra el cohete Starship despegando desde la base de Starbase, el complejo de SpaceX en Texas (Estados Unidos). (Imagen: EFE/SpaceX)
/ Cortesía
Por Guillermo Vera Ayala

Tres años después del primer ascenso de prueba, SpaceX completó este lunes 28 el primer vuelo orbital de su nave Starship, en una misión que significó varios hitos adicionales para la compañía, entre ellos completar el retorno a la Tierra del vehículo.

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