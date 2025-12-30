La pugna entre China y Taiwán se agita e involucra más a EE.UU., Japón y Rusia

China acaba de culminar dos días de ejercicios militares de fuego real de largo alcance alrededor del norte y el sur de la isla de Taiwán, considerado por Beijing como una provincia rebelde y que en la actualidad es reconocido como estado solamente por una docena de países en el mundo, luego de años de intensa campaña diplomática china en su contra.

El Ejército Popular de Liberación (EPL) chino reportó este martes 30 que sus simulacros bélicos probaron “la capacidad de coordinación mar-tierra y de bloqueo y control integrados” en infraestructura clave como puertos, al mismo tiempo que el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, prometió “contramedidas firmes” en los días venideros frente a las “provocaciones” del “independentismo” taiwanés.

De inmediato, el presidente taiwanés, William Lai, denunció en sus redes sociales que China “está socavando deliberadamente la estabilidad regional con su intimidación militar y condenó la realización de las maniobras como “una provocación flagrante contra el orden internacional”, pero también aseguró que su gobierno “no agravará las tensiones”.

Como para rebajar el tamaño de la acción china, el subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa taiwanés, Hsieh Jih-sheng, dijo que la “intención enemiga de imponer un bloqueo, en esencia, no se produjo”.

No es la primera vez que Beijing ordena este tipo de ensayos. De hecho, Donald Trump restó importancia a los ensayos de estos últimos días del 2025, aseverando que llevan realizándose desde hace dos décadas.

En efecto, según recuerda la agencia France Press, esta es la sexta ronda importante de ejercicios de China alrededor de la isla desde el 2022. Aquel año la visita a Taiwán de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, desató la indignación de Beijing. Esta vez también se dieron una serie de factores desencadenantes para un incremento de la tensión en el Estrecho de Taiwán.