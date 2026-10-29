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Resumen

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Flávio Bolsonaro se declaró el presidente legítimo de Brasil tras escapar a Estados Unidos. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)
Flávio Bolsonaro se declaró el presidente legítimo de Brasil tras escapar a Estados Unidos. (Foto de SILVIO AVILA / AFP)
/ SILVIO AVILA
Por Juan Luis Del Campo

Tras una odisea de 24 horas que según reportes lo llevó por Argentina y Ecuador, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, llegó por fin a Miami, Estados Unidos, su lugar de elección para su exilio después de perder la contienda electoral con Luíz Inácio Lula da Silva el pasado fin de semana.

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