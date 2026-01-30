La sombra de Bukele en sus vecinos: elecciones, mano dura y lucha contra los pandilleros

Desde que Nayib Bukele se convirtió en mandatario de El Salvador en junio del 2019, hace ya casi siete años, no ha dejado de ser noticia. Primero por su corta edad (tenía 37 años cuando empezó a gobernar) y por su abrumadora presencia en redes sociales, que lo convirtieron en el “presidente millennial” más joven de nuestra región.

Más adelante, por su alta popularidad y por la guerra emprendida contra la delincuencia y las pandillas, que incluye tener a su país bajo un régimen de excepción perpetuo. Justamente su política de seguridad pública es la que le ha granjeado las mayores alabanzas, así como también las críticas más duras que lo acusan de autoritarismo y violación de los derechos humanos. De estos últimos se burló en su momento Bukele autoproclamándose “el dictador más cool del mundo”.

Si desde numerosas partes del planeta han llegado autoridades, activistas y medios de comunicación para entender el fenómeno Bukele, y comprobar si se pueden replicar o no sus métodos en otros países, con mayor razón en el vecindario centroamericano son pocos los que pueden sustraerse al magnetismo que hoy -sea para alabarlo, sea para denostarlo- ejerce sobre el resto una de las naciones más pequeñas de América Latina.

Las elecciones presidenciales en Costa Rica, cuya primera vuelta es este domingo 1 de febrero, son un ejemplo claro de la omnipresencia del líder salvadoreño. Pero también se lo ha invocado en medio de los últimos hechos de violencia en Guatemala o en el reciente cambio de mando en Honduras.