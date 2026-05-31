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Resumen

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El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. La pelota aún no rueda en el evento deportivo más esperado del planeta, pero ya acumula controversias que trascienden su rubro. En los últimos días los fiscales generales de Nueva York y Nueva Jersey iniciaron una investigación sobre las prácticas en la venta de entradas para la Copa del Mundo en Estados Unidos. A ello se suma las críticas por los elevados precios y, sobre todo, cuestionamientos a la cercanía entre el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense, Donald Trump.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.