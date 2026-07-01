Por Guillermo Vera Ayala

El papa León XIV ha hecho un llamado final a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) a desistir de la consagración de cuatro obispos sin su permiso, hecho que en la práctica supondría un cisma al interior de la Iglesia Católica. De llevar a cabo la unción que está programada para este miércoles 1 de julio, los lefebvrianos —como se conoce a los integrantes de este grupo religioso— serían automáticamente excomulgados al transgredir el derecho canónico.

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