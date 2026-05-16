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Resumen

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Sudán lleva desde 2023 sumido en una guerra civil.
Sudán lleva desde 2023 sumido en una guerra civil.
Por Julieta Espín

La guerra en Sudán, desatada en abril del 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), no es únicamente un conflicto por el poder militar, sino el síntoma más visible del fracaso del modelo de transición tutelada por actores armados. La injerencia externa, especialmente la de Egipto, Turquía y Arabia Saudita, ha profundizado la fragmentación geopolítica del Cuerno de África y el valle del Nilo, convirtiendo a Sudán en un tablero de guerra por delegación. En este contexto, la única vía para revertir el colapso multidimensional y evitar la partición de facto del país es una transición democrática encabezada exclusivamente por civiles, como ha reiterado la coalición civil sudanesa Sumud.