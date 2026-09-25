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Resumen

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Keiko Fujimori aseguró que “el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información". Foto: composición GEC
Keiko Fujimori aseguró que “el Escudo de las Américas busca unir esfuerzos de países que enfrentan a la criminalidad organizada, al narcotráfico y busca compartir información". Foto: composición GEC
Por Irma Montes Patiño

Mientras el grueso de la opinión pública se extravió en la habitual pirotecnia discursiva de Donald Trump y su retórica de la fuerza en la sesión extraordinaria del Escudo de las Américas en Nueva York, el verdadero vector de análisis para la geopolítica hemisférica radica en una paradoja temporal: el Perú ha ingresado al Escudo de las Américas justo en el instante en que la coalición abandona lo declarativo para transformarse en un aparato operativo. Con más de quince naciones alineadas, el bloque ha dejado atrás las buenas intenciones para activar un torniquete financiero y logístico contra veinticuatro organizaciones criminales bien identificadas.