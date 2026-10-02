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Resumen

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La virgen Aparecida es un símbolo que trasciende a los católicos y reúne a personas de diferentes religiones en Brasil.
La virgen Aparecida es un símbolo que trasciende a los católicos y reúne a personas de diferentes religiones en Brasil.
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Casi 160 millones de electores están llamados a votar este domingo 4 en la primera vuelta presidencial en Brasil, a la cual se presentan trece postulantes, pero sabiendo todos que las opciones reales de victoria las tienen solo dos candidatos: el actual presidente izquierdista Lula da Silva y el líder opositor derechista Flávio Bolsonaro.