Por Guillermo Vera Ayala

El papa León XIV nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Iglesia Católica. La designación supone un hito al interior de la organización religiosa debido a que se trata de la primera mujer, y laica además, en ocupar un cargo de gran importancia al interior de la Santa Sede.

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