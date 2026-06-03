El papa León XIV nombró a la mexicana María Montserrat Alvarado prefecta del Dicasterio para la Comunicación de la Iglesia Católica. La designación supone un hito al interior de la organización religiosa debido a que se trata de la primera mujer, y laica además, en ocupar un cargo de gran importancia al interior de la Santa Sede.

Conocida en los medios como Montse Alvarado, la nueva funcionaria del Vaticano asumirá sus nuevas funciones el 1 de noviembre de este año, en reemplazo del italiano Paolo Ruffini, quien había asumido la prefectura en el 2018 y en su momento fue el primer no religioso en ser elegido para el mismo puesto.

El ‘ministro’ saliente manifestó que deja el cargo al “haber alcanzado los 70 años, edad fijada para la jubilación” y que confía en la capacidad de su sucesora. “Nos conocemos bien y en los próximos meses trabajaremos en estrecha colaboración, en el espíritu de comunión que nos une en la Iglesia”, declaró Ruffini.

Pope Leo XIV has appointed Maria Montserrat Alvarado, President and Chief Operating Officer of EWTN News, as Prefect of the Vatican’s Dicastery for Communication. The appointment will take effect Nov. 5, 2026.



Since 2023, Alvarado has overseen EWTN News’ global and multilingual… pic.twitter.com/RObq2HEdF2 — EWTN News (@EWTNews) June 2, 2026

Por su parte, la nueva prefecta de Comunicación católica indicó que el anuncio la tomó por sorpresa y agradeció a su predecesor por los servicios prestados a la Iglesia.

“Aunque este nombramiento ha sido inesperado, lo recibo con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el papa León XIV. Estoy agradecida a Paolo Ruffini por su liderazgo a lo largo de los últimos años y espero continuar, con amistad y esperanza, la importante labor de fortalecer el Dicasterio para que pueda seguir sirviendo a la Iglesia en Roma y en todas partes en la labor de comunicar a Cristo al mundo”, expuso Alvarado.

Un “ministerio” de la Iglesia El Dicasterio para la Comunicación fue creado en junio del 2015 por el papa Francisco dentro de una serie de reformas emprendidas al interior de la Curia Romana. El organismo supervisa las comunicaciones de la Iglesia Católica, lo que incluye la Oficina de Prensa de la Santa Sede, la editorial vaticana, la imprenta y la filmoteca vaticanas, además del servicio de material audiovisual Vatican Media. Bajo el paraguas del dicasterio que presidirá Montse Alvarado se encuentran sus medios oficiales, como Vatican News, Radio Vaticana y L’Osservatore Romano.

Quién es Montse Alvarado

Montse Alvarado nació en México en 1986 y tuvo formación profesional en Estados Unidos, en las universidades Internacional de Florida y George Washington. Tras este periodo desarrolló buena parte de sus labores profesionales en el Fondo Becket para la Libertad Religiosa, donde ocupó diversos cargos entre los años 2009 y 2023.

La nueva prefecta de la Iglesia actualmente se desempeña como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, brazo noticioso de Eternal Word Television Network. Esta última gestiona la agencia ACI Prensa, Catholic News Agency y el National Catholic Register.

EWTN fue una dura crítica del pontificado del fallecido Francisco, quien incluso llegó a referirse indirectamente al conglomerado calificando sus ataques como “obra del diablo”.

Medios como la agencia EFE han señalado que la llegada de Alvarado a EWTN en el 2023 supuso una renovación de la línea editorial de la cadena y una mejora en las relaciones con el Papa, al punto de que el nuevo pontífice terminó decantándose por la mexicana como nueva jefa del Dicasterio de Comunicaciones.

Se abren las puertas

El portal de noticias de la Santa Sede, Vatican News, ha señalado que con el reciente nombramiento de León XIV se “continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el papa Francisco, que ha visto cómo se ha confiado a fieles laicos, hombres y mujeres, puestos de liderazgo y responsabilidad al servicio de la Iglesia universal”.

La constitución apostólica “Pastor Bonus”, de Juan Pablo II, establecía que los dicasterios —equivalentes a un ministerio— solo podían ser presididos por sacerdotes y obispos, lo que por defecto excluía a los varones laicos y a todas las mujeres para ser elegibles. Este marco jurídico se mantuvo hasta el pontificado de Benedicto XVI.

Lo anterior no impidió que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX se registrara un número creciente de casos de mujeres ocupando cargos importantes al interior de la Iglesia, sobre todo tras el Concilio Vaticano II. No obstante, el derecho canónico seguía limitando el ascenso de las funcionarias, que como máximo podían llegar a puestos de subsecretaría o asesoría.

Cuando Francisco asumió el liderazgo de la Iglesia Católica siguió manteniendo la postura tradicional de negar la ordenación sacerdotal a las mujeres, pero introdujo cambios que permitieron a la población femenina participar en mayor medida dentro de la jerarquía de la Santa Sede.

En el 2022 el pontífice argentino introdujo la constitución “Praedicate evangelium”, que sustituyó a la legislación de Juan Pablo II y disponía un nuevo ordenamiento de los departamentos de la Santa Sede. Bajo el nuevo régimen, cualquier católico puede presidir un dicasterio sin necesidad de haber recibido las órdenes sagradas al proceder su autoridad de la delegación papal y no de la propia investidura.

Ese mismo año las reformas también permitieron que las mujeres tuvieran acceso al Dicasterio de los Obispos, que se encarga de supervisar el ejercicio episcopal y elige a los nuevos obispos que deberán ser autorizados por el papa.

Las pioneras

Durante el pontificado de Francisco hubo nombramientos importantes de mujeres en el organigrama de la Curia Romana, pero en el período previo también funcionarias de relevancia dieron nuevos aires a la Iglesia. Aquí algunos de estos casos.

Raffaella Petrini

Es religiosa de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía y fue uno de los nombramientos femeninos más importantes del pontífice argentino. Tiene estudios en ciencias sociales y un máster en comportamiento organizacional.

(Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

En el 2021 la hermana Raffaella fue la primera mujer en ser designada secretaria general de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, lo que le otorga el segundo rango de autoridad en la gestión del pequeño estado pontificio, solo por detrás del Papa.

Petrini también hizo historia en el 2022 al ser una de las primeras mujeres en sumarse al Dicasterio para los Obispos junto a la hermana Yvonne Reungoat y la laica María Lía Zervino. Desde el 2025 es presidenta de la Comisión Pontificia para el Estado de la Ciudad del Vaticano.

Alessandra Smerilli

También religiosa y parte de las Hijas de María Auxiliadora. Tiene un doctorado en economía política, habiendo sido docente universitaria y consultora internacional.

(Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP) / FILIPPO MONTEFORTE

Sor Alessandra ocupó cargos importantes desde la llegada de Francisco al papado y presidió el sínodo de obispos del Vaticano en el 2018. Al año siguiente fue nombrada consejera del Estado de la Ciudad del Vaticano y en el 2020 dirigió la Comisión Vaticana para el COVID-19.

Desde el 2021 es secretaria del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, lo que la convierte en la número dos de dicho ministerio papal, que se encarga de gestionar buena parte de la agenda social de la Iglesia.

Flaminia Giovanelli

Funcionaria laica de larga trayectoria al interior del Vaticano, donde ingresó en 1974 ocupando varios puestos técnicos. Giovanelli fue una de las grandes precursoras del ascenso femenino en la Santa Sede, pues alcanzó el rango más alto posible para una no religiosa antes de las reformas del papa Francisco, al ser nombrada subsecretaria del Consejo Pontificio para la Justicia y la Paz por Benedicto XVI en el 2010.

(Foto: Vatican News)

En julio del 2017, Francisco la nombró subsecretaria en el recientemente creado Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, permaneciendo en el cargo hasta su jubilación en agosto del 2018.

Formada en ciencias políticas y religiosas, la antigua funcionaria cursó estudios en biblioteconomía y su rango de especialidad se centró en finanzas, relaciones internacionales y desarrollo humano.

Rosemary Goldie

Teóloga y religiosa australiana que fue la primera mujer en ocupar un cargo directivo al interior de la Curia Romana, al desempeñarse como subsecretaria del Consejo Pontificio para los Laicos entre 1967 y 1976, durante un período en el que la autoridad masculina estaba mucho más arraigada en la Iglesia Católica.

(Foto: Instituto Luce)

Tres años antes, Goldie había dado sus primeros pasos como figura de referencia al ser una de las primeras mujeres a las que se les permitió ser auditoras del Concilio Vaticano II.

Formada en su país natal en literatura inglesa y francesa, la hermana Rosemary obtuvo una beca para estudiar en la Sorbona entre 1936 y 1938. En 1976 la religiosa aceptó dirigir una cátedra de teología en la Pontificia Universidad Lateranense, permaneciendo en esa institución como tutora hasta su jubilación.

Goldie recibió la Orden de Australia como oficial en 1990, reconocimiento que su país natal le otorgó por sus aportes “a la religión y las relaciones internacionales”.

Mary Ann Glendon

Catedrática de derecho estadounidense de la Universidad de Harvard y una de las figuras femeninas laicas más cercanas a Juan Pablo II. Glendon fue la primera mujer en liderar una academia vaticana y también la primera mujer en encabezar una delegación diplomática de la Iglesia Católica ante la ONU.

(Foto: OSSERVATORE ROMANO / POOL / AFP) / OSSERVATORE ROMANO

En 1994 fue nombrada presidenta de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales y un año más tarde dirigió la representación de la Santa Sede en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, defendiendo la postura papal en temas como la dignidad femenina, la inclusión social y el cuestionamiento de los preservativos para la planificación familiar y las enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, Glendon fue embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede.

Durante el pontificado de Francisco, la abogada fue convocada en el 2014 como parte de la comisión papal para investigar los problemas que enfrentaba el Banco Vaticano —siendo la única mujer y laica— y hasta el 2018 fue miembro del consejo de este órgano de la Iglesia.

Enrica Rosanna

Monja italiana de las Hijas de María Auxiliadora, licenciada en pedagogía, socióloga y escritora. Enrica Rossana fue la primera religiosa católica en ocupar un alto cargo dentro de la Iglesia, al haber sido designada en el 2004 por Juan Pablo II como subsecretaria del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada.

(Foto: Arquidiócesis de Vercelli)

Buena parte de la vida de Rossana ha estado dedicada al ámbito académico como catedrática de sociología de la educación y religión, llegando a ser rectora de la Facultad Pontificia de Educación “Auxilium” de Roma entre 1980 y 1998. Asimismo, ha sido profesora visitante en la Pontificia Universidad Salesiana y la Pontificia Universidad Lateranense.

En 1996 la hermana Enrica fue convocada por el gobierno de Italia para integrar la llamada “Comisión de sabios” que se encargaría de diseñar la reforma educativa del país. Cinco años más tarde integró la Asamblea General del Sínodo de los Obispos de la Iglesia.

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