Las advertencias y ensayos de armas superpoderosas hacen resurgir el temor nuclear (en la realidad y en la ficción)

Como muchas veces ocurre, la realidad y la ficción se están dando la mano en estos momentos en el inquietante tema nuclear y dan material fértil para su abordaje en los últimos días en distintos medios, plataformas y redes sociales.
De un lado tenemos el fenómeno desatado por el thriller “Una casa de dinamita”, que arrasa en la audiencia de Netflix recreando minuciosamente cómo enfrentaría el Gobierno Estadounidense una amenaza nuclear inminente. El filme, dirigido por Kathryn Bigelow y coescrito por Noah Oppenheim, se muestra como una crónica angustiosa de los momentos previos a una catástrofe en territorio norteamericano.
Ha sido tal la repercusión de la película en estos días que el mismísimo Pentágono se vio en la necesidad de elaborar y divulgar un informe en respuesta a la representación en la cinta de los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses como defectuosos y que, por tanto, se verían en dificultades para evitar una enorme destrucción.
Según un reportaje de CNN, Oppenheim le dijo a Jake Tapper, uno de los principales presentadores de dicha cadena, que la intención del filme es “invitar a una conversación sobre un tema que consideramos tremendamente importante y que no recibe suficiente atención: el hecho de que tenemos todas estas armas nucleares en el mundo y que representan una gran amenaza para toda la humanidad”.
Hasta aquí suficiente de ficción. Lo llamativo es que en los últimos días varias de las potencias nucleares en el mundo, y alguno más que quiere llegar a serlo, se han mostrado activas y han lanzado mensajes amenazadores, es decir, como jugando en pared con la película de marras.
Recordemos que nueve países concentran todo el arsenal atómico en nuestro planeta. Por número de ojivas nucleares en su poder, en orden de mayor a menor ellos son Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.
El mundo se erizó la semana pasada cuando Donald Trump anunció la reanudación de pruebas nucleares después de más de tres décadas (Estados Unidos ejecutó la última explosión de ese tipo en 1992 en Nevada) y en las últimas horas insistió en que China y Rusia han realizado pruebas subterráneas de armas atómicas que la gente desconoce. “No quiero ser el único país que no realiza estos ensayos”, dijo. Beijing lo niega y remarca que solo tiene una estrategia de autodefensa y que sus ensayos se encuentran suspendidos desde 1996. Según varios analistas, lo que busca China es ponerse a la par de las capacidades nucleares de EE.UU. y Rusia para negociar desde una mejor posición.
El revuelo empezó con el anuncio de Moscú de que probó reciéntemente un dron submarino con propulsión y capacidad nucleares. Aunque el Kremlin aduce que no fue un ensayo nuclear sino la prueba de sistemas de armamento de nueva generación, Estados Unidos y Rusia tienen un futuro empedrado porque a inicios de febrero del 2026 expira el tratado New Start de limitación de armas atómicas entre ambos países y no se aprecia una vía clara para reemplazarlo. Moscú se salió de los compromisos de verificación y monitoreo en el 2023, y desde entonces ha expresado que se regirá por los requisitos de manera voluntaria, siempre que Washington también lo haga.
De las nueve potencias nucleares, Corea del Norte es la única que ha realizado detonaciones nucleares en los últimos años y cada vez que su dictador Kim Jong-un se ufana de una se expande el temor de un desastre en la península coreana debido a un accidente o un error de cálculo. En la misma Asia, el choque fronterizo en mayo entre India y Pakistán revive la posibilidad de una crisis con ribetes nucleares entre ambos vecinos. Irán no se encuentra, en teoría en el grupo de los estados nucleares pero acaba de anunciar la reconstrucción de sus tres plantas bombardeadas en junio por Israel y EE.UU., y no hay visos de que vaya a otorgar luz verde a los inspectores de la ONU para vigilar su programa nuclear.
Frente a este panorama movido, resulta interesante leer lo que le ha dicho a la cadena CNN Matthew Fuhrmann, profesor de la Universidad de Texas A&M y autor de libros sobre armas nucleares y desarme. Para él, la posibilidad de una grave crisis nuclear es mayor hoy que hace cinco años, lo cual se debe en parte a la invasión rusa de Ucrania. “La posibilidad de un enfrentamiento entre EE.UU. y China por Taiwán tampoco es trivial, sobre todo si una de las partes malinterpreta la determinación de la otra de luchar. Igual sigo pensando que la opción de un choque nuclear es relativamente baja. Pero dados los riesgos involucrados, incluso un pequeño aumento en el riesgo, digamos del 2%, ya es motivo de preocupación”.