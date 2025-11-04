Las advertencias y ensayos de armas superpoderosas hacen resurgir el temor nuclear (en la realidad y en la ficción)

Como muchas veces ocurre, la realidad y la ficción se están dando la mano en estos momentos en el inquietante tema nuclear y dan material fértil para su abordaje en los últimos días en distintos medios, plataformas y redes sociales.

De un lado tenemos el fenómeno desatado por el thriller “Una casa de dinamita”, que arrasa en la audiencia de Netflix recreando minuciosamente cómo enfrentaría el Gobierno Estadounidense una amenaza nuclear inminente. El filme, dirigido por Kathryn Bigelow y coescrito por Noah Oppenheim, se muestra como una crónica angustiosa de los momentos previos a una catástrofe en territorio norteamericano.

Ha sido tal la repercusión de la película en estos días que el mismísimo Pentágono se vio en la necesidad de elaborar y divulgar un informe en respuesta a la representación en la cinta de los sistemas de defensa antimisiles estadounidenses como defectuosos y que, por tanto, se verían en dificultades para evitar una enorme destrucción.

Según un reportaje de CNN, Oppenheim le dijo a Jake Tapper, uno de los principales presentadores de dicha cadena, que la intención del filme es “invitar a una conversación sobre un tema que consideramos tremendamente importante y que no recibe suficiente atención: el hecho de que tenemos todas estas armas nucleares en el mundo y que representan una gran amenaza para toda la humanidad”.

Hasta aquí suficiente de ficción. Lo llamativo es que en los últimos días varias de las potencias nucleares en el mundo, y alguno más que quiere llegar a serlo, se han mostrado activas y han lanzado mensajes amenazadores, es decir, como jugando en pared con la película de marras.

Recordemos que nueve países concentran todo el arsenal atómico en nuestro planeta. Por número de ojivas nucleares en su poder, en orden de mayor a menor ellos son Rusia, Estados Unidos, China, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte.