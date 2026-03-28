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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A inicios de enero, luego de que EE.UU. capturara al gobernante venezolano Nicolás Maduro mientras dormía en Caracas, el presidente ruso, Vladimir Putin, guardó silencio. Semanas después, su condena a la operación militar lanzada contra su aliado seguía siendo escueta, aunque advirtió que el mundo era un lugar “cada vez más peligroso”. A fines de febrero llegaron los ataques a Irán y el asesinato del ayatolá Alí Jamenei, un socio aún más crucial para el Kremlin. Para nadie es un secreto que Putin ha sido siempre un hombre práctico y cauteloso, y su seguridad es hoy una máxima prioridad.

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