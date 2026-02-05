Las ‘bombas’ del Caso Epstein también retumban en Europa y alcanzan a altas autoridades

A seis años y medio de su muerte en una prisión de Nueva York, el pederasta Jeffrey Epstein no deja descansar en paz a ninguno de los líderes, dignatarios, autoridades o celebridades que se movieron alguna vez en su escabroso entorno. Cada vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordena la liberación o publicación de nuevos archivos o documentos del Caso Epstein, el país norteamericano y el mundo entero se ponen a la expectativa.

Lo más llamativo en estos últimos días en Estados Unidos es que el expresidente Bill Clinton y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton testificarán ante el Congreso a fines de este mes en una investigación sobre el fallecido delincuente sexual.

“Esperamos interrogar a los Clinton como parte de nuestra investigación sobre los horribles crímenes de Epstein y Ghislaine Maxwell (su exnovia) para ofrecer transparencia y rendición de cuentas al pueblo estadounidense y a los sobrevivientes”, declaró James Comer, titular de la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Así como otros personajes que ostentaron o mantienen posiciones de poder, incluido el actual mandatario Donald Trump, Bill Clinton tuvo una relación bien documentada con Epstein a fines de los años 90 y comienzos de este siglo. Por el momento ni él ni Trump han sido acusados de delito alguno en sus interacciones con el sórdido financista.

Este martes 3, el mismo Trump pidió a sus compatriotas que pasaran página. “No salió nada sobre mí, salvo que fue una conspiración en mi contra por parte de Epstein y otros. Pero creo que ya es hora de que el país se ocupe de otra cosa, como la salud, o algo que le importe a la gente”, se pronunció ante la Casa Blanca.

Más allá de los deseos del líder republicano, lo cierto es que las más de tres millones de páginas relacionadas con Epstein divulgadas en los últimos días han aludido a más figuras públicas de alto perfil como el cofundador de Microsoft Bill Gates, el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick, el productor cinematográfico Steve Tisch o hasta el lingüista Noam Chomsky.

Pero las ondas expansivas de los documentos relacionados con el agresor sexual no solo se circunscriben a Estados Unidos sino que saltan el Océano Atlántico y llegan hasta Europa, como lo prueban los complicados momentos que están pasando varios personajes en Gran Bretaña, Francia, Noruega o Eslovaquia.