Escuchar
(2 min)
Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems

Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems

00:0000:00
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems
Fotografía sin fecha específica, publicada por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja (Oversight Dems), donde aparece Jeffrey Epstein durante una cena. Foto: EFE/Oversight Dems
Por Francisco Sanz Gutiérrez

A seis años y medio de su muerte en una prisión de Nueva York, el pederasta Jeffrey Epstein no deja descansar en paz a ninguno de los líderes, dignatarios, autoridades o celebridades que se movieron alguna vez en su escabroso entorno. Cada vez que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ordena la liberación o publicación de nuevos archivos o documentos del Caso Epstein, el país norteamericano y el mundo entero se ponen a la expectativa.

Qué significa realmente el fin del último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia
Actualidad

Qué significa realmente el fin del último tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia

Las ‘bombas’ del Caso Epstein también retumban en Europa y alcanzan a altas autoridades
Actualidad

Las ‘bombas’ del Caso Epstein también retumban en Europa y alcanzan a altas autoridades

Efemérides del 5 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día cómo hoy?
Actualidad

Efemérides del 5 de febrero: ¿Qué pasó en el mundo un día cómo hoy?

¿Quién es el chavista que tiene el duro reto de recomponer la presencia de Venezuela en EE.UU.?
Actualidad

¿Quién es el chavista que tiene el duro reto de recomponer la presencia de Venezuela en EE.UU.?