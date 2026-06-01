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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Irma Montes Patiño

Cuando los analistas peruanos debaten una segunda vuelta electoral en términos de izquierda vs derecha cometen el error más común del periodismo político local: confundir el escenario con la obra. Lo que se decide este domingo 7 no es una disputa ideológica entre dos visiones de país. Es una decisión de política exterior que determinará si el Perú aprovecha o desperdicia la ventana geopolítica más importante de su historia moderna.