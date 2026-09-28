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Deportaciones récord en Estados Unidos. Lo que nadie te explica sobre la fragilidad de tu visa de trabajo o petición de asilo (Foto: ICE / Flickr)
Deportaciones récord en Estados Unidos. Lo que nadie te explica sobre la fragilidad de tu visa de trabajo o petición de asilo (Foto: ICE / Flickr)
Por Agencia AFP

El plan de Estados Unidos que deportó a miles de personas hacia terceros países está “desencadenando una cascada de violaciones de derechos humanos”, advirtió este lunes un grupo independiente de expertos de Naciones Unidas.

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