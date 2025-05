“Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados”, escribió el mandatario estadounidense.

El Gobierno Ruso ha intensificado sus acciones militares en Ucrania, incluso contra la población civil. En los últimos tres días, lanzó más de 900 drones, denunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Solo el lunes, la cantidad de drones ascendió a 355, un récord desde el inicio de la guerra en febrero del 2022. También hubo misiles balísticos y de crucero.

“Estamos en plenas conversaciones y está disparando cohetes a Kiev y otras ciudades. No me gusta nada”, dijo a la prensa Trump, por lo que advirtió que evalúa aplicar sanciones contra Rusia.

Para el analista internacional Octavio Pescador la declaración de Trump es muestra de su frustración. Y es que hace solo una semana ambos presidentes conversaron por teléfono y el republicano anunció que “Rusia y Ucrania comenzarán inmediatamente las negociaciones para un alto el fuego“, Incluso mencionó que el Vaticano podría ser sede del diálogo. Hasta el momento no se ha cumplido.

“Hay frustración por parte de Estados Unidos, y en particular de Trump, porque él empeñó su palabra en resolver este diferendo , o la guerra, o por lo menos en parar la muerte de jóvenes de forma inmediata y no lo ha podido lograr”, indicó a El Comercio el profesor de UCLA y comentarista de CNN en Español.

Un edificio quedó destruido tras el ataque ruso con drones en Kiev, capital de Ucrania. (Foto: AFP)

La guerra entre Rusia y Ucrania ya lleva más de tres años y Trump había prometido en su campaña electoral resolver el conflicto en un día. A pesar de la resistencia ucraniana, las fuerzas militares rusas han logrado avanzar en las regiones de Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporiyia.

“Siempre dije que él [Putin] quiere toda Ucrania, no solamente un pedazo, pero si lo intenta, llevará a Rusia a la perdición”, manifestó Trump.

Rusia no ha demorado en responderle. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, calificó de “reacción emocional” las declaraciones de Trump de que Putin se “ha vuelto completamente loco”.

“Este es un momento muy importante que está vinculado, por supuesto, con la carga emocional de absolutamente todos y con reacciones emocionales”, dijo Peskov.

La recientes declaraciones de Trump denotan cierta frustración, coincide el internacionalista Roberto Heimovits, y podrían marcar el inicio del resquebrajamiento de las relaciones.

“Trump quería anotarse un éxito diplomático muy importante, terminando con el conflicto entre Ucrania y Rusia, y ahora se ha encontrado con que Putin, en vez de tomarse en serio sus intentos de mediación, han reiterado sus demandas maximalistas que son imposibles de aceptar por Ucrania ” , dijo a este Diario.

¿El fin de una 'amistad'?

Por años Donald Trump ha sido considerado como un ‘amigo’ de Vladimir Putin. Incluso, durante las elecciones del 2016 Hillary Clinton tildó al republicano como “marioneta” del gobernante ruso, durante el debate presidencial.

¿Se acabó la empatía entre ambos mandatarios?

Heimovits indica que Trump “es el presidente de Estados Unidos más pro-Putin“, pero esto podría cambiar.

“No parece ahora, pero quien sale perdiendo es Putin porque, como dije, Trump es el presidente más amistoso que le podría haber tocado y Putin, debido a su afán de tener una victoria al 100%, probablemente está perdiendo una oportunidad de acabar el conflicto en buenas condiciones para Rusia” , indico el analista internacional.

Y es que para Putin la guerra en Ucrania es una oportunidad histórica desde la caída de la Unión Soviética, y quiere aparecer como un restaurador del dominio ruso.

Además… Los encuentros de Trump y Putin Probablemente la relación entre Donald Trump y Vladimir Putin ha sido más de coincidencias que de tensiones. Durante el primer mandato de Trump (2017-2021) hubo controversias sobre la posible interferencia rusa en las elecciones de 2016. Esto generó investigaciones. Han coincidido en reuniones, como en la cumbre de Helsinki en 2018, donde la actitud conciliadora del republicano desestimó la interferencia rusa. Esta cercanía ha llevado la crítica de opositores de Trump. Sin embargo, en su actual segunda gestión parece estar cambiando la relación. Han intercambiado llamadas telefónicas hasta en tres oportunidades, para poner fin a la guerra de Ucrania.

En tanto, Pescador comparó esta situación como cuando a un niño se le advierte que no haga algo y lo hace sin tener consecuencias, y hasta el momento Rusia ha podido actuar casi de manera libre.

“Lo que puede hacer [Donald Trump] es criticar verbalmente para no perder credibilidad, de que no le hace caso nadie, no le hace caso Putin. Al decir ‘es un loco, no sé qué le pasó’ está ayudando a su causa y está permitiendo que Putin siga haciendo lo que él quiere" , explicó.

Y a Rusia le conviene ganar en el campo de batalla antes que perder en la mesa de negociación. “¿Qué prefieres, ganar o esperarte a negociar y perder? Mejor ganas ahorita. Esa es la lógica", indicó Pescador, debido a la inercia militar.

Sin embargo, esta situación podría cambiar.

Europa cierra filas

Los últimos ataques masivos de Rusia a Ucrania tuvieron efecto en Europa.

Desde Alemania, el canciller Friedrich Merz advirtió que el conflicto podría extenderse más tiempo de lo que se espera. “Aparentemente Putin interpreta las ofertas de diálogo como señal de debilidad”, dijo.

En tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestó que Trump se está dando cuenta de las mentiras Putin para la paz en Ucrania. “Pienso que Trump se ha dado cuenta de que lo que ha dicho Putin por teléfono (...), que estaba listo para la paz, les ha mentido”, indicó el mandatario desde Vietnam.

Friedrich Merz, Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron. (Foto: AFP)

Los mandatarios de Suecia, Dinamarca, Noruega, Islandia y Finlandia, y de otros territorios nórdicos autónomos, acusaron a Putin de no tener “voluntad real” de alcanzar paz.

“Putin habla de paz por el día y por la noche bombardea Ucrania”, aseveró la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en conferencia de prensa.

Consecuencias militares

Heimovits advierte de tres posibles consecuencias ahora que Trump no ha conseguido que las partes se sienten a negociar.

La primera es que el mandatario estadounidense insista en su intento de mediación, “que ya parece menos probable”.

“ La segunda o pción es que deje abandonada a Ucrania a su suerte. Que diga ‘ya no tengo nada que ver con el conflicto, Estados Unidos no va a seguir ayudando a Ucrania’ . Y la tercera opción es que siga manteniendo un nivel menor o mayor de ayuda militar a Ucrania", explicó.

En este último escenario se encuentra Europa. El canciller alemán Merz recordó el lunes que Alemania ya no restringe a Ucrania el uso de sus armas contra objetivos militares situados en la retaguardia rusa, tal como lo habían hecho antes Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

“Ya no hay ningún tipo de limitaciones de rango de alcance en las armas que se le suministran a Ucrania, ni de parte de los británicos, ni de los franceses, ni de nosotros, de los estadounidenses tampoco”, señaló.

De esa manera, las señales de diálogo que hace una semana se asomaban tras la llamada telefónica entre Putin y Trump, hoy parecen desaparecer bajo misiles y drones.