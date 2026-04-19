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Resumen

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Antes de ser presidente, Donald Trump ya era millonario gracias al negocio inmobiliario que heredó de su padre, pero que él convirtió en un emporio donde su nombre se transformó en su marca. Antes que político, es un empresario, y ni las obligaciones de la Casa Blanca, que son muchas y complejas, lo han desviado de su afán de seguir aumentando su patrimonio y el de su familia.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.