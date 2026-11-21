En Sudamérica, y sobre todo en nuestro país, mostró su rostro más afable pero también más acucioso, y ahora que regresó al Vaticano sabe que su maleta está llena de reflexiones por lo vivido, pero también de enseñanzas y lecciones que tendrá que aplicar en una institución con inmensos desafíos, y que es el faro de 1.400 millones de fieles en todo el mundo.

A los temas en los que se enfocó en cada país -desde la defensa de la vida, la familia, las poblaciones vulnerables, las comunidades originarias, el medio ambiente, la lucha contra la corrupción y una economía en servicio del hombre- le impregnó una dimensión fundamental: la cercanía del misionero con su comunidad. Así, aplicó su trabajo de décadas en los que tuvo los pies bien puestos en la tierra y en el lodo.

Seguidores del papa León XIV en Cusco. (Foto: AFP)

León XIV está llamado ahora a conciliar su mandato misionero, que rindió frutos con el impresionante recibimiento que tuvo, con los retos de la Iglesia y conseguir que las preocupaciones que visibilizó se conviertan en compromisos institucionales. El Papa ha dicho que aprendió a ser obispo gracias a su contacto con las comunidades, y la lección que trasladaría a la curia es invertir la mirada eclesial: tomar la experiencia de las iglesias latinoamericanas como modelos de evangelización.

“Es importante mirar lo que significa esta gira para su ministerio petrino a nivel global. Sus mensajes han sido muy directos y muy de actualidad, pero más allá de ellos ha habido una insistencia en la esperanza”, señala a El Comercio la doctora Veronique Lecaros, jefa del Departamento de Teología de la PUCP.

Las diferentes actividades católicas hicieron que muchas personas en la región hallaran motivos para reencontrarse con su fe. (Foto: AFP)

“Creo que la primera gran lección que León XIV lleva de América Latina es que la fuerza del cristianismo no reside solamente en sus estructuras institucionales, sino también en su extraordinaria capacidad de arraigarse en las culturas, dialogar con ellas y contribuir a la construcción de una identidad colectiva”, expresa a El Comercio el vaticanista Gerardo Ferrara, historiador y representante de Fundaciones de habla hispana en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, en Roma.

Ferrara señala que América Latina nos recuerda que la universalidad de la Iglesia no significa uniformidad. “América Latina le recordó a León XIV que el cristianismo ha sido capaz, a lo largo de los siglos, no solamente de adaptarse a diferentes culturas, sino también de generar encuentros, reconciliaciones y nuevas formas de convivencia. Y esa capacidad puede ser una de las claves para afrontar los desafíos de la Iglesia universal en el siglo XXI. La Iglesia no se fortalece encerrándose a sí misma, sino aprendiendo a comunicarse con el mundo sin renunciar a su identidad”, añade.

Para Lecaros, a la gente le atrae de León XIV su calidad de misionero, porque ha vivido como tal, y también su espiritualidad. “Las personas tienen una sed de espiritualidad porque están absorbidas en la vorágine de trabajar, ganar dinero, producir y consumir. Y el Papa en sus discursos habla de forma sencilla, pero también muy directa, señalando lo que la gente le duele o el desafío en el que la humanidad se encuentra”.

Sin embargo, las grandes multitudes que congregó León XIV no deben ocultar los desafíos actuales de la Iglesia, como la secularización, la falta de vocaciones religiosas, la expansión de otras religiones o la pérdida de credibilidad, sobre todo tras las denuncias de pederastia en el clero, un tema que aún sigue siendo doloroso y que el Papa también tocó durante el encuentro con los obispos en el Perú.

"El mundo nos espera y la misión no ha hecho nada más que empezar". Papa León XIV Jefe de la Iglesia Católica

Como señala en Religión Digital el historiador Rafael Alejandro Lazcano González, biógrafo de León XIV, “el valor de un viaje apostólico no puede medirse solamente por la intensidad de los encuentros, la acogida popular o la riqueza de los discursos. Su verdadera dimensión se revela con el paso del tiempo, en la recepción de sus mensajes, en las decisiones que suscitan y en las transformaciones que llegan a producir en la vida de las Iglesias locales”.

Quizá sea esta la prueba más importante que este viaje deja planteada al pontificado de León XIV. Como dice Ferrara, el principal reto será transformar la esperanza que suscita su figura en una capacidad efectiva de gobierno y de reforma.

Hacia la sinodalidad

Una de las lecciones que viene dejando León XIV, no solo con esta gira, es cómo el mundo está buscando voces de calma y reflexión en medio de líderes globales altisonantes. Por eso, según Ferrara, el pontífice se erige como un “antilíder”, una figura que ejerce un liderazgo firme sin la espectacularización del poder y como antídoto al populismo.

El experto también señala que otro de los desafíos fundamentales radica en llevar a la práctica la sinodalidad, la esencia de “caminar juntos”. “El desafío para León XIV será superar una concepción de la Iglesia como una suma de pequeños grupos que defienden sus propios espacios de influencia, para recuperar su dimensión auténticamente católica, es decir, universal”.

“El mensaje de paz que pronuncia el Papa no es solo para los católicos. En la encíclica Magnifica Humanitas, él se dirige como líder espiritual a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. No pide que sean católicos para escucharlo”, explica Lecaros.

Tras su capítulo sudamericano, el Vaticano ya está planeando los próximos viajes del pontífice en el 2027. Hasta el momento, el único encuentro confirmado fuera de Roma es la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Seúl en agosto, que ya se configura como un evento trascendental para la Iglesia asiática, donde el catolicismo es minoritario pero está en crecimiento.

“En Seúl habrá otro gran desafío: demostrar que el cristianismo tiene algo que decir a una sociedad altamente desarrollada, tecnológica y competitiva, donde muchos jóvenes se enfrentan a la presión por el éxito, la precariedad, la soledad y la incertidumbre ante el futuro”, comenta Ferrara.

León XIV apenas tiene dos años al frente de la Iglesia Católica y los desafíos son muchísimos, sobre todo en tiempos agitados en los que vivimos. La inyección de energía y vitalidad que se llevó de América Latina le servirá para seguir cumpliendo su misión.