Por Fernando Roca Canales

La victoria de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 no solo tuvo repercusiones deportivas. Minutos después del encuentro disputado en Atlanta, varios jugadores de la selección albiceleste celebraron junto a una pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas”, una imagen que rápidamente dio la vuelta al mundo y generó una reacción inmediata del Gobierno británico.

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