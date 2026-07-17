Londres pidió a la FIFA investigar lo ocurrido al considerar que se trató de una manifestación política en un torneo deportivo. El ministro británico de Empresa y Comercio, Peter Kyle, sostuvo que “la política debe estar separada del fútbol” y reclamó una investigación exhaustiva por parte del organismo rector del balompié mundial.

La controversia se produjo además en una semana especialmente sensible para la relación bilateral. El mismo día del partido, Argentina presentaó una protesta formal ante el Reino Unido por movimientos del patrullero HMS Medway en aguas del Atlántico Sur que Buenos Aires considera bajo su jurisdicción. La Cancillería argentina denunció que la presencia del buque constituye una nueva acción unilateral británica en una zona cuya soberanía permanece en disputa.

El primer ministro británico, Keir Starmer, respaldó la posición inglesa tras la polémica celebración argentina. (Stefan Rousseau / POOL / AFP) / STEFAN ROUSSEAU

Aunque la cuestión Malvinas ha formado parte de la agenda diplomática argentina durante décadas, el episodio también abrió un debate interno en el gobierno de Javier Milei. Mientras la vicepresidenta Victoria Villarruel respaldó públicamente la reivindicación expresada por los jugadores, el mandatario buscó adoptar un tono más prudente. Asimismo, reiteró que Argentina continuará impulsando su reclamo por vías diplomáticas y en organismos internacionales como la ONU.

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores.

No es un partido más.

No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores.

¡Aguante Argentina! Porque… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Aunque Villarruel y Milei han mantenido una relación política distante en los últimos meses, las declaraciones del mandatario terminaron ubicándose en una posición intermedia. Si bien evitó respaldar explícitamente los comentarios de su vicepresidenta, tampoco cuestionó la decisión de los jugadores argentinos de exhibir la pancarta con la frase “Las Malvinas son argentinas” tras la victoria sobre Inglaterra y la clasificación a la final del Mundial.

Según la agencia AFP, Milei calificó este jueves 16 como “válido y lícito” el gesto realizado por la selección argentina, aunque insistió en que “un partido de fútbol es un partido de fútbol”. Asimismo, restó importancia a las posibles consecuencias disciplinarias y señaló que, “en el peor de los casos”, la sanción ascendería a unos US$30.000.

Fotografía de archivo del presidente de Argentina, Javier Milei. (Foto: EFE/ STR)

Por otro lado, Peter Kyle, manifestó que el comportamiento de los jugadores de Argentina fue “totalmente inapropiado”. Añadió que esperará que la FIFA lleve a cabo una investigación a fondo.

Otra reacción llegó desde Downing Street, la calle que la residencia oficial del primer ministro. Uno de los voceros señaló: “Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Malvinas definitivamente sí lo son”.

A partir de las reacciones que generó en Argentina y el Reino Unido, surge una pregunta inevitable: ¿la banderola exhibida por los jugadores argentinos fue una legítima reivindicación histórica de la causa Malvinas o una utilización política de un triunfo deportivo?

El polémico pospartido

Para el analista internacional Enrique Banús, la escena protagonizada por los futbolistas argentinos representó una utilización política impropia del deporte.

“Fue una utilización política fuera de lugar”, señala. A su juicio, los jugadores no deberían involucrarse en este tipo de manifestaciones debido a que los reglamentos de la FIFA prohíben expresamente los mensajes políticos durante las competiciones internacionales.

Algunos de los jugadores del plantel argentino celebraron con la banderola con alusión a Las Malvinas. (Foto: AFP) / PAUL ELLIS

Banús sostiene que mezclar una reivindicación soberana con un espectáculo deportivo termina desnaturalizando el espíritu del fútbol y abre la puerta a conflictos similares en otros escenarios internacionales.

Asimismo, el especialista en relaciones internacionales señala como lógica y protocolar las reacciones que llegaron desde Londres. “Cualquier país habría actuado de la misma manera ante una manifestación política en un certamen de alto vuelo”, argumenta.

El internacionalista argentino Santiago Rodríguez Rey ofrece una lectura distinta. Aunque reconoce que la polémica surgió a partir de la pancarta exhibida por los jugadores, considera que el trasfondo va mucho más allá de una celebración deportiva. Incluso, aclara que este reclamo nace décadas atrás.

“El reclamo sobre las Malvinas no es nuevo ni pertenece exclusivamente al gobierno de Javier Milei. Forma parte de una política de Estado argentina sostenida durante décadas”, explica.

Según el especialista, la reivindicación argentina encuentra respaldo tanto en la Constitución como en la Resolución 2065 de Naciones Unidas, aprobada en 1965, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y el Reino Unido, e insta a ambas partes a negociar una solución.

El peso de la historia

La reacción que generó la bandera tampoco puede entenderse sin el peso simbólico que tiene la cuestión Malvinas en la sociedad argentina. Rodríguez Rey considera que el factor emocional sigue siendo determinante cada vez que Argentina e Inglaterra se enfrentan en una cancha.

“Para gran parte de los argentinos, un partido contra Inglaterra nunca es solamente fútbol”, afirma. La memoria de la corta guerra de 1982 y la reivindicación territorial continúan influyendo en la percepción pública de este tipo de encuentros.

Soldados argentinos el 13 de abril de 1982 en su camino a ocupar la base capturada de los Royal Marines en Puerto Argentino/Port Stanley, iniciando una guerra entre Argentina y el Reino Unido. (Foto de DANIEL GARCIA / AFP) / DANIEL GARCIA

Ese componente histórico ha acompañado la rivalidad futbolística durante décadas. Cuatro años después de la guerra, Argentina eliminó a Inglaterra en el Mundial de México 86 gracias al recordado doblete de Diego Maradona, que incluyó el célebre gol de “La Mano de Dios” y el denominado “Gol del Siglo”.

La “guerra fría” entre Milei y Villarruel

Uno de los aspectos que más llamó la atención tras la polémica fue la diferencia de tono entre Javier Milei y Victoria Villarruel. Para Rodríguez Rey, el episodio simplemente hace visible una tensión política que ya existía dentro del oficialismo.

“Villarruel aprovechó la situación para diferenciarse del Gobierno y reforzar un discurso más nacionalista”, sostiene.

¡Las Malvinas son Argentinas! 🇦🇷 Prohibieron llevarlas a la cancha y se olvidaron que las llevamos en la sangre y el corazón. pic.twitter.com/qB455HeqVX — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 15, 2026

Según su análisis, mientras Milei intenta mantener una posición moderada y evitar una escalada innecesaria, la vicepresidenta optó por una defensa más enfática de la reivindicación soberana.

Esa moderación no fue bien recibida por todos. Rodríguez Rey explica que Milei fue criticado por el peronismo por no adoptar una postura más firme. También señala que Villarruel busca diferenciarse cada vez que puede de un gobierno del que forma parte formalmente, pero con el que mantiene serias diferencias. “Cualquier oportunidad que tenga, tratará de destacarse”, sostiene.

Adicionalmente dijo que la diferencia es significativa porque ambos representan sensibilidades distintas dentro de la coalición gobernante. Mientras Milei ha priorizado el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y Europa occidental, Villarruel ha convertido la cuestión Malvinas en uno de los temas centrales de su discurso político.

¿Puede escalar el conflicto?

Pese a la intensidad mediática de la controversia, ambos especialistas coinciden en que las probabilidades de una escalada diplomática son reducidas.

Banús considera que la reacción británica responde a una lógica institucional, y recuerda que la FIFA contempla sanciones para este tipo de situaciones y que existen antecedentes similares en otras competiciones internacionales. Por ello, considera que la consecuencia más probable será una eventual multa o sanción administrativa.

De hecho, las multas de la FIFA por mensajes políticos oscilan entre los US$5.000 y US$20.000, pudiéndose aplicar a la federación de fútbol, así como a los jugadores, de acuerdo con la agencia AP.

La FIFA podría sancionar a la Federación Argentina de Fútbol y algunos jugadores tras culminar la investigación impulsada por los ingleses. (Photo by David SALAZAR / AFP) / DAVID SALAZAR

Rodríguez Rey comparte una conclusión similar, aunque desde una perspectiva distinta. “El episodio devolverá el tema al debate mediático británico y argentino, pero no modificará las posiciones oficiales de ninguno de los dos gobiernos”, señala.

A su juicio, la controversia difícilmente alterará el equilibrio diplomático existente porque ni Argentina ni el Reino Unido tienen incentivos para transformar un incidente deportivo en un conflicto político de mayor magnitud.

Banús incluso descarta que Milei pueda capitalizar significativamente el episodio en organismos internacionales. “El tema interesa principalmente a Argentina”, afirma, al recordar que ni Estados Unidos ni los principales aliados occidentales muestran actualmente disposición para convertir la cuestión Malvinas en una prioridad diplomática.

Ruido mediático sin cambios reales

La coincidencia entre ambos analistas apunta a una misma conclusión: la polémica probablemente quedará en el plano simbólico.

Mientras Londres mantiene inalterable su postura sobre la autodeterminación de los isleños y Buenos Aires continúa defendiendo su reclamo histórico de soberanía, el episodio parece destinado a convertirse en un nuevo capítulo de una disputa que lleva décadas sin resolución.

La FIFA podría investigar el caso e incluso imponer una sanción, pero eso difícilmente cambiará la disputa de fondo. Lo que sí logró la imagen de los jugadores argentinos fue volver a poner el tema de las Malvinas en el debate público internacional. Más de 40 años después del conflicto bélico, el reclamo de soberanía sigue presente tanto en Argentina como en el Reino Unido, aunque sin avances concretos en el plano diplomático.