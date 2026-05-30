Con la Copa del Mundo a solo 12 días de empezar, el clima entre los organizadores no ha mejorado significativamente. No solo porque los aranceles, las deportaciones, la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas y las disputas sobre soberanía tensaron la relación de Estados Unidos con sus dos vecinos continentales, sino porque además se acerca la fecha límite para decidir si renovarán su acuerdo comercial trilateral.

Un factor decisivo en las tensiones ha sido el tono confrontacional de Trump. El mandatario estadounidense fue especialmente provocador con Canadá, al pedir repetidamente su anexión como el “estado número 51” de su país y llegó a advertir que utilizaría la “fuerza económica” para hacerlo realidad.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, se convirtió en uno de los críticos más feroces del liderazgo actual de la Casa Blanca. Le ha respondido al líder republicano con fuerza defendiendo la soberanía y autonomía de su nación y su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos, en enero, fue muy comentada luego de que criticara la política arancelaria de Trump y alertara de una “ruptura” en el orden mundial liderado por Estados Unidos.

“[El primer ministro canadiense] debería estar agradecido”. Canadá vive gracias a EE.UU. Recuérdalo, Mark, la próxima vez que hagas tus declaraciones”. Donald Trump

“Canadá no vive gracias a EE.UU. Canadá prospera porque somos canadienses. Somos dueños de nuestro destino, este es nuestro país, es nuestro futuro”. Mark Carney

La relación con México también ha tenido picos de hostilidad. Afirmando que su vecino no hace lo suficiente para combatir el narcotráfico, Trump ha amenazado con emprender acciones militares contra los cárteles mexicanos en el mismo territorio azteca. Las tensiones escalaron en las últimas semanas tras un operativo de la CIA en el norte de México que terminó con dos agentes estadounidenses muertos. Sheinbaum afirmó que la operación no fue autorizada por el gobierno. La discordia también creció luego de que Estados Unidos imputara a varios funcionarios mexicanos y al gobernador de Sinaloa por vínculos con el narcotráfico.

Las autoridades de Chihuahua desmantelaron una red de laboratorios clandestinos de metanfetamina en el municipio de Morelos en abril. Agentes de la CIA participaron en el operativo sin el permiso del Gobierno de México. (Foto: Fiscalía General del Estado de Chihuahua) / Fiscalía General del Estado de

Otros temas espinosos incluyen la migración hacia Estados Unidos a través de la frontera y las deportaciones de quienes se encuentran en ese país de manera irregular.

“[Claudia Sheinbaum] no debió haber rechazado mi ayuda. Le ofrecí acabar con los cárteles de México y por alguna razón no quiere hacerlo [...] Los cárteles controlan México, no podemos permitirlo”. Donald Trump

“Ningún gobierno, no solo EE.UU., ningún gobierno extranjero, puede realizar actividades en México fuera de la ley. Es importante que [...] tengamos claro lo que significa la soberanía”. Claudia Sheinbaum

Bajo presión

Para Nevena Trajkov, profesora de Ciencia Política en el Florida State College (Jacksonville, Florida), el 2025 fue el año más conflictivo en las relaciones modernas entre Estados Unidos y Canadá, y las relaciones entre Washington y México no se quedaron atrás. Una situación que se mantiene hasta hoy.

“A juzgar por sus propias palabras, Trump trata esencialmente tanto a Canadá como a México como subordinados a los que hay que poner en vereda, en lugar de socios soberanos. Irónicamente, las políticas de Trump hacia ellos acercaron más a Canadá y México entre sí, sobre todo porque Carney y Sheinbaum demostraron ser más hábiles que sus predecesores a la hora de lidiar con las presiones de la Casa Blanca”, dice la experta.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se dan la mano tras una rueda de prensa conjunta celebrada en el Palacio Nacional de Ciudad de México el 18 de septiembre de 2025. (Foto: AFP) / YURI CORTEZ

Si bien Canadá y México han hecho concesiones reales bajo la presión de Trump, los máximos líderes de esos países han optado por evitar choques frontales con el gobernante estadounidense en los últimos meses, con la mira en un acuerdo comercial. Esta semana, el primer ministro destacó los beneficios de la integración económica regional. Los tres países anfitriones del Mundial deben decidir antes del 1 de julio si renuevan el T-MEC, que abarca el 30% de la economía del planeta, bajo las condiciones que exige Trump.

“El mercado estadounidense es sencillamente demasiado importante como para que cualquiera de los dos países le pueda dar la espalda”, admite Trajkov.

En medio de las negociaciones, el Mundial es el escenario perfecto para un despliegue de diplomacia forzada, apunta la experta. “Cuando se comparten la logística, la seguridad y el foco de atención mundial, no se puede permitir un colapso total. Pero no hay que confundir la cooperación funcional en la Copa del Mundo con unas relaciones cordiales profundas, ya que se trata de vecinos que necesitan abogados y tribunales comerciales solo para resolver su relación económica con Estados Unidos”, concluye.