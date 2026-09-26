icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El papa León XIV ha mostrado un gran interés por el rol de la inteligencia artificial en la vida humana. (Imagen generada con IA / Gemini / Google)
El papa León XIV ha mostrado un gran interés por el rol de la inteligencia artificial en la vida humana. (Imagen generada con IA / Gemini / Google)
Por Guillermo Vera Ayala

El papa León XIV se encuentra en medio de una visita apostólica a Francia que se prolongará hasta este lunes 28, y en su paso inicial por París, además de encontrarse con los fieles y defender aspectos doctrinarios tradicionales, se refirió nuevamente al rol de la inteligencia artificial (IA) en la vida humana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.