Por Guillermo Vera Ayala

En el día de su cumpleaños 71, el papa León XIV revocó los recortes salariales aplicados a religiosos y altos cargos de la Iglesia Católica hace cinco años. Dicha medida se introdujo durante el pontificado de Francisco como una política de austeridad para mitigar la afectación económica provocada por la pandemia del COVID-19.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.