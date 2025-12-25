León XIV, el papa más digital: usuario asiduo de Duolingo por las madrugadas y propietario de varios ‘gadgets’

El papa León XIV se ha mostrado muy interesado en el papel de la tecnología desde el inicio de su pontificado, y tal postura parece no estar solamente restringida al mero interés discursivo, sino que está claramente ligada a un mayor entendimiento de las herramientas digitales.

A diferencia de otros pontífices, Robert Prevost ha dado señales de ser un usuario mucho más activo de las nuevas tecnologías y un reciente reporte del diario italiano La Repubblica da cuenta de ello.

El medio señala que hace semanas algunos usuarios de Duolingo se percataron de la presencia de una persona que se mostraba únicamente como “Robert” y tenía el nombre de cuenta @drprevost, el mismo que usaba el Papa en X (anteriormente Twitter) antes de ser designado líder de la Iglesia Católica.

Los inicios de sesión de esta cuenta llamaron la atención pues eran usualmente alrededor de las 3 a.m. y el perfil mostraba que esa persona hablaba inglés, además de practicar asiduamente el idioma alemán y en menor medida el italiano. Algún usuario de Duolingo se animó a preguntarle directamente si se trataba del Papa.

Duolingo es una popular aplicación para aprender y practicar idiomas

Esto último quedó confirmado por John Prevost, hermano de León XIV, quien en una entrevista con National Catholic Reporter fue consultado sobre la posible presencia del pontífice en Duolingo durante la madrugada. “No lo dudo, porque actualmente está trabajando en su alemán”, señaló.

El hermano del pontífice dio más detalles sobre estos hábitos e indicó que León XIV es bastante madrugador y que no es extraño que se conecte en horas de la madrugada a juegos como Wordle o Words With Friends.

“Él todavía se levanta antes de las 6 a. m. Sé que si se despierta en medio de la noche jugará Words with Friends y si le digo ‘¿qué haces jugando a las 3 a.m.’ él responderá ‘no pude dormir’”, explica John Prevost.

Más hábitos en línea

El papa ya era un usuario frecuente de las redes sociales desde antes de su designación, particularmente en X, donde empleaba una cuenta personal para hablar sobre temas doctrinarios y relacionados a su fe, pero también sociales e incluso políticos o económicos.

Desde su elección como máximo líder católico, Robert Prevost pasó a usar las cuentas oficiales de su investidura en X e Instagram, ambas con nombre de usuario @pontifex.

Si bien sus predecesores también empleaban estas plataformas para comunicarse, León XIV se diferencia de ellos en un involucramiento más directo en las redes. Su presencia más activa se refleja en que se involucra de forma directa en la redacción de sus propios mensajes en lugar de delegar esta vía de comunicación a asesores.

Foto de 2024 tras una misa en New Lenox (Illinois, Estados Unidos), antes de que el cardenal Robert Prevost se convirtiera en el papa León XIV. Se le ve con un Apple Watch en la muñeca. (Foto: Rory Dayton)

Desde su época como cardenal, Prevost ha sido visto usando ‘gadgets’ como un Apple Watch y tiene un iPad que usa asiduamente, y es probablemente desde este que ingresa a Duolingo o Words with Friends.

Su perfil más tecnológico quedó retratado muy poco después de su elección como papa. Un reportero de Associated Press que entrevistaba a su hermano vio cómo esa conversación fue repentinamente interrumpida por una llamada del mismo pontífice al iPad de John Prevost. El hecho quedó registrado en video, aunque no se reveló el contenido de aquella conversación.

Asimismo, es sabido que usa plataformas digitales para llevar a cabo conferencias y diálogos de diversa índole.

Interés ético y social por la tecnología

El líder de la Iglesia Católica considera que la tecnología “es parte del acto divino de la creación” y ha abordado dicha temática en numerosos discursos, haciendo particular incidencia en tópicos como la gestión de la inteligencia artificial (IA) y su rol en el mundo moderno.

Sobre esta última ha dicho que “no puede ofrecer verdadera sabiduría” debido a que carece del “elemento humano esencial” que es poder juzgar “entre lo que es verdaderamente correcto e incorrecto”.

También ha señalado que los algoritmos tienen implícita la ética de sus creadores y que se debe asegurar que “la tecnología sirva a la humanidad y no al revés”, marcando su preocupación por el hecho de que estos sistemas y su presencia en las redes sociales terminen teniendo demasiada influencia en la vida de las personas. “No dejen que el algoritmo escriba su historia! Sean ustedes los autores de su vida”, alentaba en el Jubileo Educativo de este año.

Más allá de estas consideraciones, León XIV reconoce la importancia de las plataformas de Internet para el discurso religioso y fue por ello que llevó a cabo en julio el Jubileo de Misioneros Digitales e Influencers Católicos, que contó con un millar de personalidades de este ámbito procedentes de todo el mundo.

“Hoy nos encontramos en una cultura donde la dimensión tecnológica está presente en casi todo, especialmente ahora que la adopción generalizada de la inteligencia artificial marcará una nueva era en la vida de las personas y de la sociedad. Este es un desafío que debemos afrontar: reflexionar sobre la autenticidad de nuestro testimonio, sobre nuestra capacidad de escuchar y hablar, y sobre nuestra capacidad de comprender y ser comprendidos”, dijo a los asistentes de dicho evento.

El actual pontífice ha reconocido la importancia de estos nuevos perfiles y en ese contexto canonizó a Carlo Acutis, el primer santo ‘millenial’, ya conocido popularmente como el “ciberapóstol” o el “patrono de Internet”. A partir de este santo introdujo una serie de recomendaciones sobre el uso responsable de Internet y los videojuegos, en lo que se conoce como la “Disciplina Acutis”.