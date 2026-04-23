Resumen

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El Papa León XIV realiza un viaje apostólico a Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, el próximo 21 de abril. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
El Papa León XIV realiza un viaje apostólico a Guinea Ecuatorial, Guinea Ecuatorial, el próximo 21 de abril. Foto: EFE/EPA/LUCA ZENNARO
Por Agencia EFE

John Prevost, hermano del papa León XIV, negó los reportes de una supuesta cancelación de un viaje del santo padre a su natal Estados Unidos, en medio de las diferencias con el presidente de ese país, Donald Trump, y afirmó que, de momento, el pontífice no tiene planeado visitar EE.UU.

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