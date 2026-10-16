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Resumen

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El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
El papa León XIV pronuncia su discurso durante la audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, el 7 de octubre de 2026. (Andreas SOLARO / AFP)
/ ANDREAS SOLARO
Por Fernando Roca Canales

El papa León XIV continúa al frente de la Iglesia Católica desde el hospital Gemelli de Roma, donde se recupera de una cirugía para extirpar un tumor maligno en el pulmón derecho. Aunque su convalecencia ha obligado a modificar parte de su agenda, el pontífice ha retomado el trabajo, recibido a colaboradores y celebrado misa. Sin embargo, su recuperación plantea una pregunta: ¿de qué forma puede mantener sus funciones mientras se recupera de una intervención quirúrgica?

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