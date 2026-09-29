Este periplo papal adquirió un sentido histórico. Ha sido el primer viaje oficial de un pontífice a Francia luego de casi dos décadas. La agenda llevó a León XIV a las ciudades de París, Lourdes y Metz.

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A su llegada, el pasado viernes 25, fue recibido por el presidente francés Emmanuel Macron.

Desde aquel día el programa de León XIV incluyó una visita a la restaurada catedral de Notre Dame en Paris, otra al centro de ayuda a refugiados Maison Bakhita y un multitudinario encuentro en la Plaza de la Concordia, con imágenes impactantes de gente llenando los Campos Elíseos, la avenida más famosa de París.

Este escenario marca la primera impresión de esta visita para la doctora Veronique Lecaros. “Todos los franceses están sorprendidos por la convocatoria”, indica la jefa del Departamento Académico de Teología de la PUCP.

Este es un dato importante ya que, según la especialista, “se tenía la sensación de un alejamiento de la religiosidad”. Y esto no solo aplica al catolicismo. Según cifras del Instituto Nacional de Estudios Demográficos, más de la mitad de la población entre 18 y 49 años afirma que no profesa ninguna religión. Sin embargo, el catolicismo sigue siendo la que más congrega (29%), seguida por el islam (10%).

Comenta Lecaros, sin embargo, que en el último año ha habido “un retorno al catolicismo, que puede ser por una tradición familiar”, en el que la población “vuelve a interesarse por la iglesia”. “Es lo que en la iglesia francesa se ve como un signo de renovación”, agrega.

Además… Diálogo con víctimas Uno de los temas más difíciles de tratar para la Iglesia católica es el de las agresiones sexuales. Durante su visista a Francia, León XIV llamó a los obispos a "perseverar" en la prevención y reparación de las agresiones sexuales a menores dentro de la misma Iglesia. Siguiendo el mismo formato de su visita a España, el Santo Padre se reunió con siete víctimas en la ciudad francesa de Lourdes. Las reuniones fueron individuales y en privado. Alrededor de dos horas duró el encuentro. "Sentimos que el Papa nos escuchaba de verdad. Pocas veces he conocido a alguien que escuche con tanta atención", dijo Olivier Mardi, cofundador de Voix Libérées (Voces Liberadas) de Touraine.

Uno de los asuntos que no dejó pasar León XIV ha sido el de la migración. El sábado 26 acudió a la Casa Bakhita, en el norte de la capital, a escuchar el testimonio de exiliados de Afganistán y Nigeria, e hizo un llamado a “convivir con dignidad y paz”. Y el lunes 28 amplió su mensaje a Europa y pidió “integrar” a los migrantes “como en la propia familia, ofreciendo la posibilidad de desarrollar sus talentos, sus capacidades y sensibilidades”.

Este punto suele despertar sentimientos encontrados, discrepancias, racismo y mucha hostilidad. Para Lecaros, no falta la manipulación política en este asunto, pues “tampoco es una actitud global”. El mensaje del Santo Padre apuntaría a retomar el sentido profundo del lema francés: libertad, igualdad y fraternidad.

“En Francia ha hablado del valor de tener una sociedad diversa, de la riqueza que esto puede representar. Yo creo que este era el mensaje profundo. No solo decir que los migrantes son humanos como todos nosotros, sino que ustedes no se dan cuenta que allí hay una riqueza”, remarca la especialista a El Comercio.

El Papa León XIV saluda a los fieles a su llegada a la Plaza de la Concordia para celebrar una misa en París, Francia. (Foto: EFE) / MAURIZIO BRAMBATTI / POOL

El historiador Juan Fonseca también destaca la forma masiva en que fue recibido León XIV, y que “refleja una persistencia interesante de la fe católica en un país de una tradición muy laica como Francia” .

En conversación con este Diario, indica que esto le permite a la iglesia francesa “reencontrarse y confirmar su relevancia en el campo político y social”. Y, sobre el caso de las migraciones, consideró fundamental la intervención del Papa “para consolidar el rol moral de la Iglesia en este contexto”.

"El bien superior de la paz"

El tema político tampoco podía faltar en la gira del Papa. Y hasta el escenario tuvo un simbolismo para Europa: Metz, una ciudad disputada por Francia y Alemania en su momento, y que vio nacer a Robert Schuman (1886-1963), padre fundador de la Unión Europea y que el Vaticano busca beatificar.

“Es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar audacia en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz”, insistió León XIV.

También condenó las guerras que se vienen desarrollando en Europa, a las cuales llamó “una nueva ‘inútil masacre’“. Su mensaje llega en medio del temor de que se expanda la guerra entre Rusia y Ucrania a otras partes del territorio europeo.

El papa León XIV siendo recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron, a su llegada al aeropuerto de París-Orly. (Foto: EFE) / Simone Risoluti

El papa León XIV durante su visita a la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). (Foto: EFE) / Simone Risoluti

También dejó el Santo Padre otros mensajes, más dirigidos a la forma de hacer política. “Se menosprecia el valor de la palabra dada y se presume más bien la mentira y el engaño”, advirtió León XIV, en lo que algunos medios han señalado como una crítica velada al presidente estadounidense Donald Trump.

Señala Fonseca que “en el contexto geopolítico podría leerse como una crítica a figuras como la de Trump, pero también hay que recordar que Francia está ad portas de unas elecciones”.

Efectivamente, en abril del 2027 se realizarán las elecciones presidenciales galas, en un escenario político en el que la extrema derecha viene ganando presencia con Agrupación Nacional (RN), liderada por Marine Le Pen.

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“Todos los políticos quieren que un Papa los visite, pero esa es un arma de doble filo”, comenta Fonseca. Y es que, por un lado, puede desviar la atención a los problemas internos, lo cual deja “claves a veces un poco ambiguas y enigmáticas, pero en otros casos bastante directas”.

En todo caso, para el analista, siempre dan un mensaje político y “el discurso del Papa últimamente se está leyendo como bastante crítico con las agendas de la extrema derecha”.

En el cierre de su visita León XIV también defendió el “derecho internacional y el multilateralismo”.

Próxima gira en Latinoamérica

En poco más de un mes León XIV estará por Latinoamérica. Visitará Uruguay, Argentina y Perú. A nuestro país llegará el 11 de noviembre. En total, permanecerá cinco días, en una extensa gira que incluye las ciudades de Lima, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

¿Qué se puede esperar de esta visita, que en el caso de Perú sería un retorno a casa?

Lecaros destaca la franqueza en León XIV.

“Va directamente al grano. Lo dice en forma elegante, de manera positiva, lo dice directamente; y para que uno lo oiga, debe esperar una persona cuya meta es despertarnos, para reaccionar y ver lo positivo que pueda haber”, señala.

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Considera que uno de los temas que podría tratar, al igual que en Europa, es el de la migración (en este caso la venezolana). “Él ha trabajado mucho sobre este tema cuando estaba en Chiclayo y tenía una acogida para ellos, obviamente porque, viniendo del norte, era la primera parada”, comenta la docente.

El papa León XIV visitará Latinoamérica. Estará en Uruguay, Argentina y Perú. (Foto: EFE)

Otro tema que no dejaría pasar es la defensa del medioambiente, la minería ilegal y las drogas, así como la delincuencia, que se termina relacionando con todos.

“La delincuencia está relacionada a la minería ilegal. Hay un montón de dinero que circula. No hay que pensar la delincuencia como en el aire. Hay todo un sistema de corrupción”, recuerda Lecaros.

A nivel político, para Fonseca será interesante ver “su posicionamiento frente a las políticas domésticas, tanto en Argentina como en Perú, teniendo en cuenta la línea política de los presidentes actuales”.

Eso, por un lado. Pero también, indica el historiador, hay otro factor destacable: que se haya elegido a Pucallpa como lugar de visita en Perú, “lo que refleja su interés por el tema de la defensa de los pueblos indígenas y de la Amazonía”.

Ahora, si bien es cierto que la visita de Léon XIV genera expectativa, en el caso peruano Fonseca también advierte una particularidad: él conoce muy bien nuestra nación. “Va a ser la visita de un Papa a quien nadie le va a poder maquillar la realidad”, concluye el especialista.