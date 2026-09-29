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Resumen

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El papa León XIV acabó su gira por Francia, convocando a miles de personas en variados actos públicos y misas. (Foto: EFE)
El papa León XIV acabó su gira por Francia, convocando a miles de personas en variados actos públicos y misas. (Foto: EFE)
Por Daniel Bedoya Ramos

El papa León XIV cerró su visita de cuatro días a Francia, rodeado de una multitud, en una gira en la que no dejó ni un tema suelto, por espinoso que fuera. Habló de migración, de abusos sexuales, de tecnología, de la guerra, de la mentira y del engaño en la política actual. “Europa puede poner fin a esta espiral gracias al respeto por el otro”, indicó desde Metz, al noreste del país galo.

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