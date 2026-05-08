Por Milagros Asto Sánchez

Cuando se convirtió en Papa el 8 de mayo del 2025, Robert Prevost prometió trabajar por la unidad de la Iglesia, privilegiando un mensaje de paz y una labor misionera que acogiera a todo el mundo, inspirado en gran parte en los años que él mismo sirvió en el Perú. Aunque por esos días abundaban las preguntas sobre la continuidad del legado de Francisco o los retos que tendría el primer pontífice estadounidense de la historia para lidiar con las distintas formas de poder, León XIV cumple un año en el trono de San Pedro con solidez y defendiendo las causas por las que aseguró iba a velar.