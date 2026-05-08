León XIV, de 70 años y quien también tiene nacionalidad peruana, ha mantenido un estilo prudente y un tono moderado. Pero su discreción no debe confundirse con pasividad. Desde el primer día de su pontificado, el Papa ha abogado por los temas que considera prioritarios, entre ellos lucha contra la pobreza, el cuidado del medioambiente, los riesgos de la inteligencia artificial y, sobre todo, la defensa de la paz.

Durante una gira reciente por África, se pronunció contra las desigualdades y la corrupción. También ha destacado por su defensa de los inmigrantes. Por eso no sorprende sus próximas visitas al archipiélago español de Canarias y la isla italiana de Lampedusa, dos puntos de llegada de personas migrantes procedentes de África.

Un punto clave de su primer año como sumo pontífice es que León XIV ha usado un tono fuerte y directo contra la guerra en un momento sumamente convulso a nivel internacional. En enero criticó que la guerra “ha vuelto a estar de moda” y pidió a las partes involucradas en los conflictos a elegir la senda del diálogo y la negociación, aunque ha mantenido el discurso, en las últimas semanas se ha pronunciado con más firmeza sobre ese tema. El último miércoles León XIV afirmó que la Iglesia tiene la misión de denunciar el mal y anunciar la paz.

El papa León XIV pronuncia la oración del Regina Caeli desde la logia central de la basílica de San Pedro, en el Vaticano, el 11 de mayo de 2025. (Foto: AFP) / TIZIANA FABI

Tensiones con Trump

El soberano pontífice, de 70 años, ha criticado abiertamente la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que le ha valido roces directos con el mandatario Donald Trump. Las tensiones aumentaron desde que, en abril, León XIV calificó de “inaceptables” las amenazas del líder republicano de “aniquilar la civilización iraní”.

Trump respondió calificando al Papa como “DÉBIL en materia de crimen, y terrible para la política exterior”. El presidente estadounidense criticó nuevamente al pontífice esta semana al afirmar que León XIV considera que “está bien que Irán tenga un arma nuclear”. “Creo que pone en peligro a muchos católicos y mucha gente”, dijo el mandatario.

León XIV dio por zanjada la polémica al asegurar que no tiene interés en debatir con el mandatario. Sus palabras más recientes sobre el tema llegaron el martes 5, cuando el pontífice afirmó que si alguien quiere criticarlo “que lo haga con la verdad”, e insistió en que la misión de la Iglesia es “predicar el Evangelio y la paz”.

Washington intentó pasar la página de estas tensiones con la visita al Vaticano del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien el jueves 7 se reunió con León XIV. Mientras la Casa Blanca destacó que ambos tuvieron una conversación “amistosa” sobre la guerra en Oriente Medio y “los esfuerzos humanitarios” en el continente americano, concretamente en Cuba; la Santa Sede informó que en el encuentro se abordó “la necesidad de trabajar incansablemente en favor de la paz”.

Papa León XIV y el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio, en el encuentro oficial en el Vaticano. (Foto: EFE) / VATICAN MEDIA HANDOUT

Gerardo Ferrara, historiador italiano y representante de Fundaciones de habla hispana en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz, Roma, destaca que, con sus respuestas, el Papa aboga por no utilizar la religión como instrumento de guerra o de poder.

“Lo que está haciendo Trump es llamar a los pastores protestantes a que recen con él para que él gane las guerras. El régimen de Irán también utiliza la religión como instrumento de poder. Yo creo que la Iglesia Católica se ha encaminado a lo largo de sus últimos siglos en contra de que se utilice la religión como instrumento para legitimar al poder. La fe no tiene que estar al servicio de ningún presidente, de ningún ayatolá, de ninguna persona que intente utilizarla para decir que tiene el derecho de hacer la guerra o de imponer sus exigencias a los demás”, dice a El Comercio.

Para Samuel David Miranda, sacerdote peruano ordenado por Robert Prevost en el 2018, si bien los papas anteriores también han tenido una postura fuerte contra las guerras pues ese es un mensaje del Evangelio, León XIV “viene a recordarnos que el mal nunca va a prevalecer”. “El Papa León todo el tiempo está insistiendo en rezar mucho por la paz, en que el amor puede más que el odio, que la guerra, que el temor. Yo creo que eso es lo que hace la diferencia con sus predecesores”, dice a este Diario.

Un trabajo por la unidad

Los expertos señalan que la discreción y el estilo sosegado que ha mantenido León XIV en su primer año de papado ha contribuido a mejorar la unidad de la Iglesia. “La elección de este Papa ha encontrado mucha unidad entre los cardenales que le eligieron. Se eligió una figura que pusiera de acuerdo las dos almas de la Iglesia en este momento, una más conservadora en un sentido político y la otra un poco más progresista”, dice Ferrara.

Al mismo tiempo se hace evidente una continuidad con respecto al legado del papa Francisco. En opinión de Ferrara los viajes internacionales que ha hecho León XIV marcan su cercanía al pontífice argentino, pues muestran cercanía a los migrantes y a los temas que el fallecido pontífice argentino siempre subrayaba, entre ellos la importancia que se le deba dar a “los últimos de la tierra” y las periferias. “El mensaje de paz sigue siendo su discurso más presente, la necesidad de encontrar y buscar la paz”, agrega.

El papa León XIV durante la misa de Domingo de Resurrección celebrada en la plaza de San Pedro del Vaticano. (Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani)

Por su parte, el padre Miranda destaca que el Papa está recuperando ciertas tradiciones, especialmente desde el lado litúrgico, aunque ello también se aprecia en decisiones como llevar la ‘mozzetta’ roja para actividades formales o vivir en los apartamentos papales del Palacio Apostólico del Vaticano.

“Como buen Agustino, el tema de la liturgia, de la espiritualidad, es muy fuerte. Él cuida mucho esos detalles. Algo que a mí me impresiona mucho es que él, cuando está en el Vaticano, cuando preside estas grandes celebraciones, canta, por ejemplo, el Padre Nuestro, o el Gloria, o el Credo, en latín. León XIV viene recuperando esas raíces de la Iglesia. La Iglesia tiene una riqueza litúrgica muy grande. Yo siento que él va sacando esto también como parte de la belleza de la Iglesia”, apunta.

En cuanto a los retos que tiene por delante, los expertos coinciden en que uno de ellos es compartir el Evangelio en un mundo dominado por el Internet y las nuevas tecnologías. También será clave trabajar más para seguir construyendo una Iglesia misionera.

“Se trata de una Iglesia que, como decía el Papa Francisco, hace indispensable salir, hay que ensuciarnos, hay que estar con los más pobres, y yo creo que el papa León XIV viene a recordarnos eso. Tenemos que ser una Iglesia que salga a las periferias, una Iglesia que esté en contacto con la realidad, una Iglesia que no olvide estar en el sagrario, pero también junto a los más pobres”, explica el padre Miranda.

En ese mensaje su labor como misionero en el Perú es crucial. León XIV se ha expresado con nostalgia y gratitud sobre el Perú, al que ha llamado un hogar.

“El Perú es esa casa donde aprendió a ser un buen misionero, a ser un sacerdote, a ser un buen obispo, y ahora eso le sirve para entender la realidad de la Iglesia, porque la realidad del Perú no es diferente a otros países. Hay situaciones de conflicto, de pobreza, de enfermedad, de exclusión. Yo creería que esto lo va a seguir acompañando. Y, al mismo tiempo, es bueno que los peruanos recordemos que del otro lado del mundo hay alguien que dirige la Iglesia y que tiene un pedacito del Perú consigo y que siempre nos va a recordar con mucho cariño”, concluye Miranda.