El artífice del escándalo es el empresario financiero malasio Low Taek Jho, conocido como Jho Low. Está acusado de ser el autor intelectual de un ardid internacional que robó miles de millones de 1MDB (1Malaysia Development Berhad), un fondo estatal de Malasia establecido en el 2009 con el supuesto objetivo de aumentar la inversión extranjera para promover el desarrollo en el país del sudeste asiático.

Según el diario español “El País”, las sospechas por transacciones extrañas de dinero del fondo empezaron en el 2015 e involucraron incluso al entonces primer ministro malasio Najib Razak, quien, tras ser acusado de usar cientos de millones de fondos públicos para financiar su campaña de reelección y pagar a políticos, fue condenado a 12 años de cárcel en el 2020. Razak siempre afirmó haber sido engañado por Low.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se robaron más de 4.500 millones de dólares del fondo. De esa suma, 1.000 millones fueron gastados por Low.

Los nombres de celebridades empezaron a aparecer en el 2016, después de que las autoridades de Estados Unidos anunciaran una ofensiva judicial para recuperar millones de dólares de fondos públicos malasios desviados de 1MDB por Low, cuya caída en desgracia es irrefutable: hoy es un fugitivo internacional.

El empresario malasio usó el dinero para pagar su extravagante estilo de vida y codearse con celebridades. La superestrella de Hollywood Leonardo DiCaprio se convirtió el lunes 3 en el primer testigo estrella en subir al estrado en relación con este caso. Específicamente, testificó en Nueva York en el juicio del ex rapero Prakazrel “Pras” Michel, quien está acusado de participar en un complot mundial de financiación de campañas liderado por Low.

El rapero Prakazrel (Pras) Michel, ganador del Grammy Fugees, que se enfrenta a cargos penales en una supuesta campaña ilegal de lobby, llega para los argumentos iniciales de su juicio en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, Estados Unidos, el último 30 de marzo. (Foto: Reuters) / KEVIN LAMARQUE

Michel es miembro fundador del grupo de hip hop de la década de 1990 The Fugees, conocido por éxitos como “Ready or Not” y “Killing Me Softly With His Song”.

DiCaprio dijo que conoció a Michel tras bambalinas después de un concierto de Fugees en algún momento de la década de 1990. El actor testificó en el caso principalmente por sus vínculos con Low, de quien se hizo amigo en una fiesta de cumpleaños en Las Vegas en el 2010.

Fiestas, películas y excentricidades

Antes de vivir huyendo, Low tenía un estilo de vida ostentoso. Además de adquirir lujosas propiedades en Manhattan y Hollywood, solía organizar lujosas fiestas repletas de celebridades de todo el mundo, entre ellos Michel, y vacaciones grupales en su jet privado para eventos como la Copa del Mundo en Brasil.

DiCaprio contó al jurado cómo eran las fiestas financiadas por Low con dinero supuestamente saqueado del fondo soberano de Malasia. Narró un viaje en particular en el que volaron de Australia a Estados Unidos en un avión privado para celebrar la víspera de Año Nuevo dos veces en un día. Michel estuvo presente en algunos de estos viajes, dijo DiCaprio.

Low le dio regalos a la estrella de “Titanic”, incluida una pintura de Picasso valuada en 3,2 millones de dólares y un collage de Jean-Michel Basquiat valuado en 9,2 millones de dólares. El empresario también ha sido un donante habitual de la fundación benéfica de DiCaprio. El actor, que ha devuelto todos los regalos recibidos, no está acusado de ningún delito.

El actor Leonardo DiCaprio testifica en el juicio contra el rapero Prakazrel "Pras" Michel. (Reuters) / BILL HENNESSY

El malasio incluso fue uno de los principales financiadores de la película de Martin Scorsese “The Wolf of Wall Street” (“El lobo de Wall Street”), un filme de 2013 protagonizado por DiCaprio.

“Mi equipo y los estudios me dieron luz verde para aceptar la financiación de Low”, dijo DiCaprio. “Eso significa que la verificación de antecedentes estuvo bien y que lo consideraron un hombre de negocios legítimo”.

Entre famosos Otras celebridades en sus fiestas Megan Fox, Jamie Foxx, Paris Hilton y Usher están entre los famosos que asistieron a fiestas ofrecidas por Low.

¿influir en la política de EE.UU.?

Específicamente, Michel está acusado de canalizar dinero los millones robados de Low a través de donantes prestanombres para la campaña de reelección de Barack Obama en el 2012.

La justicia acusa a Low de haber intentado influir en el gobierno de Estados Unidos. Según la acusación de los fiscales, de junio a noviembre del 2012, Low ordenó que se transfirieran más de 21,6 millones de dólares de entidades extranjeras a las cuentas de Michel para canalizar dinero hacia las elecciones presidenciales del 2012.

Las autoridades aseguran que Michel luego pagó a unos 20 donantes falsos y conductos para que pudieran hacer las donaciones a sus nombres y ocultar de dónde procedía realmente el dinero.

Otros testigos declararon que Michel se había acercado a ellos para hacer contribuciones ocultas a la campaña de Obama. Richard Kromica, un banquero de inversiones, dijo que Michel le dijo que había llegado a su límite legal de contribución y le pidió a Kromica y a su esposo Joseph que hicieran una donación en su nombre. Kromica dijo que Michel envió a la pareja $80,000 para donar.

DiCaprio recordó una “conversación informal” con Low en la que Low le dijo que tenía la intención de hacer una gran contribución a la campaña de reelección de Obama.

“Era una cifra importante, algo así como 20 o 30 millones de dólares”, testificó. “Dije: ‘¡Vaya, eso es mucho dinero!’”.