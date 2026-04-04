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Resumen

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Sus nombres ya están grabados en la historia. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen conforman la tripulación de Artemis II de la NASA, que marca el regreso de la humanidad a la Luna. La mañana del sábado 4, los cuatro astronautas se encontraban a mitad de camino y seguían acercándose al satélite natural de la Tierra, al que orbitarán el lunes para luego volver al planeta el 10 de abril.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.