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Sus nombres ya están grabados en la historia. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen conforman la tripulación de Artemis II de la NASA, que marca el regreso de la humanidad a la Luna. La mañana del sábado 4, los cuatro astronautas se encontraban a mitad de camino y seguían acercándose al satélite natural de la Tierra, al que orbitarán el lunes para luego volver al planeta el 10 de abril.
La hazaña es seguida con atención por personas en todo el mundo. La misión es transmitida por los canales de la NASA en las redes sociales, de acceso gratuito.
En las imágenes que hemos visto hasta ahora, Wiseman, Glover, Koch y Hansen se han mostrado alegres y confiados del éxito de la misión. Estos son sus perfiles.
REID WISEMAN (EE.UU.)
- Edad: 50
- Función: Comandante
- Formación: Veterano de la Marina
- Experiencia como astronauta: 16 años
- Tiempo pasado en el espacio: 6 meses
El comandante de la misión Artemis II es Reid Wiseman, un veterano piloto de combate que solía pensar que tenía miedo a las alturas hasta que una caminata espacial le hizo darse cuenta de que en realidad a lo que le temía era a la gravedad. Nacido en Baltimore, Maryland, creció cerca de una base militar de la Guardia Nacional desde donde los aviones A-10 que veía en el cielo lo convencieron de que su pasión era volar.
Con una larga trayectoria en la Marina, en el 2009 fue seleccionado como astronauta por la NASA. En el 2014, pasó 165 días en la Estación Espacial Internacional y realizó dos caminatas espaciales. Aunque estar al mando de Artemis II es el hito más grande de su carrera, ha dicho que el “mayor desafío y la mayor recompensa” de su vida es ser padre soltero. Wiseman perdió a su esposa por cáncer en el 2020 y desde entonces ha criado a sus dos hijas adolescentes, a quienes ha dejado claras instrucciones sobre qué hacer si algo le sucede en esta misión.
Los cuatro tripulantes de Artemis II partieron llevando algunos artículos personales para atesorarlos como recuerdos. Wiseman llevó cartas de sus familiares y una pequeña libreta para tomar apuntes durante la misión.
CHRISTINA KOCH (EE.UU.)
- Edad: 47
- Función: Especialista de misión
- Formación: Ingeniera eléctrica
- Experiencia como astronauta: 12 años
- Tiempo pasado en el espacio: 1 año
Christina Koch pasará a la historia como la primera mujer en dar la vuelta a la Luna. Física e ingeniera nacida en Michigan y criada en Jacksonville, Carolina del Norte, es una de las dos especialistas de misión de Artemis II. Es un logro invaluable para una científica que de niña tenía pegada en su cuarto la famosa foto de la Tierra alzándose sobre el horizonte lunar, tomada por Bill Anders desde el Apolo 8.
En el 2019, Koch pasó 328 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer. En esa travesía formó parte de la primera caminata espacial exclusivamente femenina de la NASA.
En un podcast de la NASA, la astronauta recalcó que la meta de Artemis II es abrir el paso a misiones espaciales más ambiciosas en el futuro. “Tengo que ser honesta, espero que no recuerden Artemis II. Espero que la gente reconozca que Artemis II fue el trampolín para algo mucho más grande”, afirmó.
En la Tierra, la científica comparte sus días con su esposo, Bob, y su perrito. Koch eligió llevar a la misión notas escritas a mano por sus seres queridos.
VICTOR GLOVER (EE.UU.)
- Función: Piloto
- Edad: 49
- Formación: Antiguo piloto de pruebas
- Experiencia como astronauta: 12 años
- Tiempo pasado en el espacio: 6 meses
Victor Glover quiso ser astronauta desde que vio por televisión el lanzamiento de un transbordador espacial de la NASA en la década de 1980 y hoy está en la cabina de mando de Artemis II como piloto de la nave Orión. Originario de Pomona, California, será el primer astronauta afroamericano en orbitar la Luna.
Excapitán de la Armada estadounidense y piloto de pruebas, fue seleccionado como astronauta de la NASA en el 2013, cuando se desempeñaba como asesor legislativo en el Senado de su país. Participó en el primer vuelo operativo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, entre el 2020 y el 2021, y pasó casi seis meses a bordo de esa estación como parte de la Expedición 64, con lo que se convirtió en el primer astronauta afroamericano en permanecer allí durante un período prolongado.
Glover, que está casado y tiene cuatro hijos, dijo antes de partir que sus últimas acciones en la Tierra serían rezar y decirle a su familia que la ama. El astronauta llevó consigo una Biblia, sus anillos de boda y joyas familiares para sus hijas.
JEREMY HANSEN (CANADÁ)
- Edad: 50
- Función: Especialista
- Experiencia previa: Piloto de caza
- Experiencia como astronauta: 16 años
- Tiempo pasado en el espacio: Ninguno
Jeremy Hansen, que al igual que Christina Koch es especialista de misión, es el único integrante de la tripulación que no nació en Estados Unidos. También es el único en no haber estado antes en el espacio, aunque ha completado misiones espaciales simuladas en entornos de alto riesgo. Nacido en Ontario, Canadá, es el primer astronauta no estadounidense en orbitar la Luna, un honor, que, afirma, demuestra que el futuro no puede concebirse sin cooperación.
Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en el 2009, lo que significó cumplir el sueño de toda su vida. Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas.
Hansen disfruta de navegar en velero y escalar rocas. El astronauta decidió llevar a la misión cuatro pendientes en forma de lunas –para su esposa y sus tres hijos– que tienen grabada la frase “a la Luna y de vuelta” y llevan incrustadas sus piedras natalicias. El canadiense también lleva almíbar de arce y galletas de arce.
CARLA ARCE TORD
Astrofísica y divulgadora científica
El lanzamiento de Artemis II fue todo un éxito y la tripulación ya va camino hacia la Luna. Los astronautas han enviado videos de su travesía y se les ve muy bien y felices. Hasta el momento la misión se ha desarrollado de forma exitosa y controlada y todo indica que seguirá así.
Su importancia histórica es muy grande. Es la segunda vez que enviamos a un grupo humano a la Luna. Esta vez no habrá alunizaje, pero el hecho de que hagamos un sobrevuelo tripulado en torno a la Luna después de 50 años es un avance muy importante. Es un momento para la historia.
Artemis II nos va a dar luces sobre cuáles son nuestras capacidades actuales para el momento del alunizaje. Sabemos que podemos alunizar, pero el objetivo es ver qué tan frecuentemente podremos hacerlo y qué tan largos pueden ser los períodos de las misiones. Artemis II está diseñado para probar o analizar todas estas variables y enviar con la mayor seguridad posible a la tripulación de Artemis IV, la misión que está orientada al alunizaje.
Los próximos días serán sumamente importantes. Va a ser interesante ver el sobrevuelo, el retorno a la Tierra y sobre todo el aterrizaje de la cápsula Orión. Será muy emocionante ver lo mucho que han avanzado las capacidades tecnológicas desde las misiones Apolo.
Muchos se preguntan por qué hemos esperado 50 años para volver a enviar humanos a la Luna, pero creo que la idea es saber destinar los recursos de tal manera que se diseñe una misión adecuada, que considere la seguridad de la tripulación y una meta científica clara, que en este caso es seguir analizando con experimentos in situ cuáles son nuestras capacidades actuales para garantizar la seguridad de una tripulación y para asentar misiones de larga duración en la Luna.
Artemis II nos permite ver la importancia de prepararnos adecuadamente. Podemos ver al futuro con la confianza de que vamos por muy buen camino. Es probable que agencias espaciales de otros países del mundo se unan a esta exploración espacial en las próximas décadas. El alunizaje es cada vez más una realidad. Artemis II ya nos está dejando muchísimas lecciones para lo que vendrá.
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