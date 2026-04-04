La hazaña es seguida con atención por personas en todo el mundo. La misión es transmitida por los canales de la NASA en las redes sociales, de acceso gratuito.

En las imágenes que hemos visto hasta ahora, Wiseman, Glover, Koch y Hansen se han mostrado alegres y confiados del éxito de la misión. Estos son sus perfiles.

REID WISEMAN (EE.UU.)

Edad: 50

50 Función: Comandante

Comandante Formación: Veterano de la Marina

Veterano de la Marina Experiencia como astronauta: 16 años

16 años Tiempo pasado en el espacio: 6 meses

Foto oficial del astronauta Reid Wiseman

El comandante de la misión Artemis II es Reid Wiseman, un veterano piloto de combate que solía pensar que tenía miedo a las alturas hasta que una caminata espacial le hizo darse cuenta de que en realidad a lo que le temía era a la gravedad. Nacido en Baltimore, Maryland, creció cerca de una base militar de la Guardia Nacional desde donde los aviones A-10 que veía en el cielo lo convencieron de que su pasión era volar.

Con una larga trayectoria en la Marina, en el 2009 fue seleccionado como astronauta por la NASA. En el 2014, pasó 165 días en la Estación Espacial Internacional y realizó dos caminatas espaciales. Aunque estar al mando de Artemis II es el hito más grande de su carrera, ha dicho que el “mayor desafío y la mayor recompensa” de su vida es ser padre soltero. Wiseman perdió a su esposa por cáncer en el 2020 y desde entonces ha criado a sus dos hijas adolescentes, a quienes ha dejado claras instrucciones sobre qué hacer si algo le sucede en esta misión.

Los cuatro tripulantes de Artemis II partieron llevando algunos artículos personales para atesorarlos como recuerdos. Wiseman llevó cartas de sus familiares y una pequeña libreta para tomar apuntes durante la misión.

CHRISTINA KOCH (EE.UU.)

Edad: 47

47 Función: Especialista de misión

Especialista de misión Formación: Ingeniera eléctrica

Ingeniera eléctrica Experiencia como astronauta: 12 años

12 años Tiempo pasado en el espacio: 1 año

Foto oficial de la astronauta Christina Koch

Christina Koch pasará a la historia como la primera mujer en dar la vuelta a la Luna. Física e ingeniera nacida en Michigan y criada en Jacksonville, Carolina del Norte, es una de las dos especialistas de misión de Artemis II. Es un logro invaluable para una científica que de niña tenía pegada en su cuarto la famosa foto de la Tierra alzándose sobre el horizonte lunar, tomada por Bill Anders desde el Apolo 8.

En el 2019, Koch pasó 328 días consecutivos en la Estación Espacial Internacional, el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer. En esa travesía formó parte de la primera caminata espacial exclusivamente femenina de la NASA.

En un podcast de la NASA, la astronauta recalcó que la meta de Artemis II es abrir el paso a misiones espaciales más ambiciosas en el futuro. “Tengo que ser honesta, espero que no recuerden Artemis II. Espero que la gente reconozca que Artemis II fue el trampolín para algo mucho más grande”, afirmó.

En la Tierra, la científica comparte sus días con su esposo, Bob, y su perrito. Koch eligió llevar a la misión notas escritas a mano por sus seres queridos.

VICTOR GLOVER (EE.UU.)

Función: Piloto

Piloto Edad: 49

49 Formación: Antiguo piloto de pruebas

Antiguo piloto de pruebas Experiencia como astronauta: 12 años

12 años Tiempo pasado en el espacio: 6 meses

Foto oficial del astronauta Victor J Glover

Victor Glover quiso ser astronauta desde que vio por televisión el lanzamiento de un transbordador espacial de la NASA en la década de 1980 y hoy está en la cabina de mando de Artemis II como piloto de la nave Orión. Originario de Pomona, California, será el primer astronauta afroamericano en orbitar la Luna.

Excapitán de la Armada estadounidense y piloto de pruebas, fue seleccionado como astronauta de la NASA en el 2013, cuando se desempeñaba como asesor legislativo en el Senado de su país. Participó en el primer vuelo operativo de la cápsula Crew Dragon de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, entre el 2020 y el 2021, y pasó casi seis meses a bordo de esa estación como parte de la Expedición 64, con lo que se convirtió en el primer astronauta afroamericano en permanecer allí durante un período prolongado.

Glover, que está casado y tiene cuatro hijos, dijo antes de partir que sus últimas acciones en la Tierra serían rezar y decirle a su familia que la ama. El astronauta llevó consigo una Biblia, sus anillos de boda y joyas familiares para sus hijas.

JEREMY HANSEN (CANADÁ)

Edad: 50

50 Función: Especialista

Especialista Experiencia previa: Piloto de caza

Piloto de caza Experiencia como astronauta: 16 años

16 años Tiempo pasado en el espacio: Ninguno

Foto oficial del astronauta Jeremy Hansen

Jeremy Hansen, que al igual que Christina Koch es especialista de misión, es el único integrante de la tripulación que no nació en Estados Unidos. También es el único en no haber estado antes en el espacio, aunque ha completado misiones espaciales simuladas en entornos de alto riesgo. Nacido en Ontario, Canadá, es el primer astronauta no estadounidense en orbitar la Luna, un honor, que, afirma, demuestra que el futuro no puede concebirse sin cooperación.

Expiloto de combate de la Real Fuerza Aérea Canadiense, ingresó a la Agencia Espacial Canadiense en el 2009, lo que significó cumplir el sueño de toda su vida. Ha trabajado como enlace con la Estación Espacial Internacional y como instructor de nuevas generaciones de astronautas.

Hansen disfruta de navegar en velero y escalar rocas. El astronauta decidió llevar a la misión cuatro pendientes en forma de lunas –para su esposa y sus tres hijos– que tienen grabada la frase “a la Luna y de vuelta” y llevan incrustadas sus piedras natalicias. El canadiense también lleva almíbar de arce y galletas de arce.