Bill Clinton y su esposa Hillary. Ambos fueron citados al Congreso de Estados Unidos por el Caso Epstein. Foto: Kevin Dietsch/AFP
Por Christian Mestanza Arquiñigo

La exsecretaria de Estado Hillary Clinton negó ante el Congreso de Estados Unidos haber conocido en persona al fallecido financiero Jeffrey Epstein ni haber tenido conocimiento de sus delitos, durante una comparecencia a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

