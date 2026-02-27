La exsecretaria de Estado Hillary Clinton negó ante el Congreso de Estados Unidos haber conocido en persona al fallecido financiero Jeffrey Epstein ni haber tenido conocimiento de sus delitos, durante una comparecencia a puerta cerrada ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

Clinton declaró desde Chappaqua, Nueva York, y publicó en redes sociales el discurso inicial que pronunció ante los legisladores. El viernes 27 será el turno del expresidente Bill Clinton, citado en el marco de la misma investigación.

Estas son las claves para entender la citación y sus implicancias políticas.

1. ¿Por qué están citados?

La citación responde a la investigación legislativa sobre las redes de poder que rodearon a Epstein, quien murió en prisión en el 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual.

En los últimos años han salido a la luz fotografías de vuelos que muestran a Bill Clinton viajando en el avión privado del financista y asistiendo a eventos organizados por él. La publicación hace unas semanas de millones de archivos oficiales reactivó el interés del Congreso.

Aunque la mera aparición en dichos documentos no implica delito, los republicanos sostienen que es necesario esclarecer la naturaleza de esos vínculos.

“No estamos acusando a Hillary Clinton de ninguna irregularidad”, dijo James Comer, presidente de la comisión que los ha citado, a periodistas.

“Sabemos que Jeffrey Epstein afirmó repetidamente en correos electrónicos que fue la primera persona en recaudar fondos para diversas iniciativas posteriores a la presidencia de Clinton”, declaró James Comer, presidente republicano del Comité de Supervisión, antes de la declaración. “Repito, eso no significa que sea ilegal, pero hay muchas preguntas sobre la secretaria Clinton”.

El expresidente Bill Clinton junto con Jeffrey Epstein y su pareja, Ghislaine Maxwell.

2. Qué dijo Hillary Clinton en su testimonio ante el Congreso

La ex primera dama fue categórica.

“No recuerdo haberme encontrado nunca con el señor Epstein. Nunca volé en su avión ni visité su isla, sus casas ni sus oficinas. No tengo nada que añadir”, afirmó ante el comité.

Clinton aseguró además que “no tenía ni idea sobre las actividades criminales” del financista, fallecido en prisión en el 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual. “Como cualquier persona decente, me horrorizó cuando conocí sus crímenes”, añadió.

La exsecretaria de Estado definió el caso como “una tragedia” y “un escándalo” que merece una investigación exhaustiva, pero cuestionó que el comité no haya citado —según dijo— a los verdaderos implicados.

Sobre el interrogatorio, dijo que las preguntas se hicieron “de manera repetitiva, literalmente una y otra vez”.

El comité ha emitido citaciones a varias personas cuyos nombres aparecen en la divulgación por parte del Departamento de Justicia de millones de registros relacionados con la investigación del gobierno federal sobre Epstein y sus delitos. Sin embargo, se ha centrado principalmente en los demócratas, explican desde 'The Washington Post‘.

3. ¿Por qué la audiencia es a puerta cerrada?

Aunque Hillary Clinton retó públicamente a los republicanos a transmitir su testimonio en directo, el comité decidió mantener las declaraciones sin cámaras.

Este formato es habitual en investigaciones legislativas, ya que permite formular preguntas más incisivas y abordar información sensible. Se prevé que las transcripciones y grabaciones se hagan públicas posteriormente.

Antecedentes Comparecencias previas de los Clinton ante el Congreso La citación por el caso Jeffrey Epstein no es la primera vez que los Clinton enfrentan interrogatorios impulsados por legisladores republicanos. En 2015, Hillary Clinton declaró durante casi nueve horas ante un comité selecto de la Cámara de Representantes que investigaba el ataque contra la misión diplomática estadounidense en Bengasi, ocurrido cuando era secretaria de Estado. Su comparecencia fue considerada por analistas como un punto de inflexión que le permitió contener el desgaste político en plena precampaña presidencial. Por su parte, Bill Clinton brindó dos testimonios jurados en 1998 en el marco de la investigación del fiscal independiente que derivó en su juicio político. Las declaraciones se vincularon con las acusaciones de acoso sexual presentadas por Paula Jones y el escándalo relacionado con Monica Lewinsky.

4. El trasfondo político: una batalla entre demócratas y republicanos

A bordo del Air Force One, el presidente Trump restó importancia a las declaraciones de Hillary Clinton y dijo que él ha sido "exonerado".

La citación se produce en un clima de fuerte polarización. Los Clinton sostienen que la investigación busca desviar la atención del presidente Donald Trump, quien también mantuvo relación con Epstein en el pasado y aparece mencionado en documentos oficiales.

Durante su intervención, Hillary Clinton acusó al comité —controlado por los republicanos— de haberla citado para “distraer la atención” y “encubrir” al presidente Donald Trump, quien también mantuvo relación con Epstein antes de distanciarse de él.

“Me han pedido testificar a sabiendas de que no tengo conocimiento que sirva para su investigación, con el objetivo de distraer la atención”, sostuvo.

Hillary Clinton exigió que el presidente Donald Trump también sea llamado a prestar declaración bajo juramento.

Demócratas y republicanos se acusan mutuamente de instrumentalizar la investigación con fines partidistas, mientras parte de la opinión pública exige la publicación completa de los archivos del caso. Se estima que millones de documentos aún permanecen bajo custodia del Departamento de Justicia.

La semana pasada, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, Hillary Clinton afirmó que respalda la publicación íntegra de los documentos del caso Epstein y sostuvo que cualquier persona implicada en delitos debe rendir cuentas, de acuerdo a 'The New York Times‘.

“Quiero que se trate a todo el mundo de la misma manera. Eso no es cierto para mi marido y para mí”, declaró, al señalar que otros testigos han podido presentar declaraciones juradas por escrito en lugar de comparecer.

“¿Por qué quieren meternos en esto? Para desviar la atención del presidente Trump”, dijo.

Se estima que cerca de tres millones de documentos aún permanecen bajo custodia del Departamento de Justicia.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo el miércoles 25 que estaba investigando si había retenido indebidamente documentos de los archivos del Caso Epstein, después de que varios medios reportaron que algunos registros que incluían acusaciones no corroboradas de una mujer contra Trump no figuraban entre los publicados.

5. Qué sigue ahora: el turno de Bill Clinton

El viernes comparecerá Bill Clinton ante el mismo comité, también desde Nueva York, convirtiéndose en el primer expresidente obligado a declarar en contra de su voluntad en una investigación del Congreso.

El expresidente ha pedido que se publiquen todos los archivos relacionados con Epstein y ha negado cualquier irregularidad.

La atención estará puesta en si su testimonio aporta nuevos detalles o profundiza el enfrentamiento político en torno a uno de los escándalos más sensibles de los últimos años.

“Es una maniobra política” Análisis sobre la citación de los Clinton Para el internacionalista Francisco Belaunde, la comparecencia de Hillary Clinton y Bill Clinton ante el Congreso no responde principalmente a una labor de fiscalización institucional, sino a una estrategia política. “Claramente esto es una maniobra política”, afirma. A su juicio, el objetivo central sería desviar la atención de las menciones que también involucran al presidente Donald Trump en los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein. Belaunde considera poco probable que las comparecencias aporten información sustantiva para el esclarecimiento judicial del caso. “No creo que tenga mucho que ver con la búsqueda de la verdad, sino con un efecto político”, sostiene. El analista recuerda que existen acusaciones contra Trump, algunas de ellas relacionadas con presuntas víctimas menores de edad, que deben ser verificadas. El efecto Hillary El especialista también interpreta la citación de Hillary Clinton como un intento de impactar su figura política. “Quieren afectarla a ella, no solo al marido”, señala, en referencia a su trayectoria como secretaria de Estado durante la administración de Barack Obama y a su peso simbólico dentro del Partido Demócrata. Desde esta perspectiva, la comparecencia tendría una dimensión política más amplia que el caso individual y se inscribiría en la prolongada confrontación entre republicanos y demócratas. “Es una especie de espectáculo que querían crear [...] A los republicanos lo que les interesa es el hecho de que ellos vayan [a testificar]”. ¿Habrá impacto electoral? En cuanto a las posibles consecuencias, Belaunde relativiza su efecto en el corto plazo. “No creo que vaya a tener mucho efecto en las elecciones legislativas”, afirma. A su juicio, la evolución de la popularidad de Trump dependerá más de factores económicos —como el costo de vida o la inflación— que del desarrollo de esta controversia.

6. Un caso que sigue teniendo repercusiones globales

Desde la muerte de Epstein, el escándalo ha salpicado a figuras políticas, empresariales y académicas en varios países.

En Reino Unido, el caso afectó gravemente la reputación del expríncipe Andrés, quien incluso fue detenido la semana pasada por la policía, aunque fue puesto en libertad bajo condición de investigado horas después. En otros ámbitos, mientras tanto, ha provocado renuncias y daños reputacionales.

El jueves también trascendió la dimisión del jefe del Foro Económico Mundial, Jorge Brende, en medio de nuevas revelaciones vinculadas al escándalo.

“Tras una cuidadosa reflexión, he decidido dejar mi cargo de presidente y director ejecutivo del Foro Económico Mundial”, afirmó el exministro de Relaciones Exteriores noruego en un comunicado. “Ahora es el momento adecuado para que el Foro continúe su importante labor sin distracciones”, añadió.

El exsecretario del Tesoro de Estados Unidos Larry Summers también renunció a su puesto de profesor en la Universidad de Harvard debido a sus vínculos con Epstein.

Pese a la magnitud del caso, hasta ahora solo Maxwell ha enfrentado consecuencias penales.