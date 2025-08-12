Los desafíos y temores por la seguridad de los candidatos en Colombia se agigantan

El Capitolio Nacional de Colombia abrió este martes 12 sus puertas para que los ciudadanos acudan a despedir al senador y precandidato presidencial opositor Miguel Uribe Turbay, quién falleció en la madrugada del lunes 11 luego de batallar por su vida durante los 64 días posteriores al atentado que sufriera en un mitin improvisado en Bogotá, y que le produjo severas heridas en la cabeza.

Gran cantidad de gente está acudiendo al velatorio del joven político de 39 años, quien fuera abogado de la Universidad de los Andes con estudios en Harvard y que en el 2022 se convirtió en el senador más votado de la agrupación derechista Centro Democrático.

Mientras transcurre el día de duelo decretado por el Gobierno Colombiano, el país continúa conmocionado por el fatal desenlace del ataque ocurrido el 7 de junio y ve con inquietud el panorama electoral, y los retos de seguridad que ello impone, puesto que a fines de mayo del 2026 se celebrará la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Uno de los políticos que habló de manera más descarnada fue el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien calificó como “muy grave” la situación del país. “Este no es un momento para callar, han asesinado a un candidato de oposición al gobierno de Gustavo Petro”, pronunció en un homenaje a Uribe Turbay.

El burgomaestre de la capital antioqueña acusó a Petro de exacerbar con su discurso y de “generar odio en contra de Miguel Uribe”, añadiendo que lo que se está viviendo actualmente en Colombia “es como si nos hubieran regresado a los años más oscuros” de la violencia política de los años 80 y 90 del siglo XX.