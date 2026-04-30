Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La mayor parte de la población de hipopótamos vive en la Hacienda Nápoles, que solía ser de propiedad de Pablo Escobar.
La mayor parte de la población de hipopótamos vive en la Hacienda Nápoles, que solía ser de propiedad de Pablo Escobar.
Por Francisco Sanz Gutiérrez

Desde la lejana India llegó esta semana a Colombia un ofrecimiento peculiar, y hasta trivial podríamos llamar si no estuviera rodeado de tantas connotaciones ambientales y sociales, pero también judiciales y políticas. En el centro del lío está la prolífica descendencia de los cuatro hipopótamos que el capo de la droga, Pablo Escobar, introdujo ilegalmente en su país hace casi 40 años para el zoológico de su hacienda Nápoles.