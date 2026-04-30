Desde la lejana India llegó esta semana a Colombia un ofrecimiento peculiar, y hasta trivial podríamos llamar si no estuviera rodeado de tantas connotaciones ambientales y sociales, pero también judiciales y políticas. En el centro del lío está la prolífica descendencia de los cuatro hipopótamos que el capo de la droga, Pablo Escobar, introdujo ilegalmente en su país hace casi 40 años para el zoológico de su hacienda Nápoles.

En el comunicado dirigido al Gobierno Colombiano, el heredero multimillonario indio Anant Ambani proponía llevarse 80 hipopótamos a su propio centro de conservación de fauna, en el estado de Gujarat, el cual ya acoge a primates, grandes felinos, elefantes, rinocerontes y otras bestias rescatadas.

“Estos hipopótamos no eligieron dónde nacieron ni crearon las circunstancias a las que se ahora se enfrentan. Son seres vivos y sensibles, y si tenemos la posibilidad de salvarlos mediante una solución segura y humana, tenemos la responsabilidad de intentarlo”, declaró el hijo menor del hombre más acaudalado de Asia y directivo del imperio empresarial Reliance Industries.

Este jueves 30 el gobierno de Gustavo Petro divulgó una carta de respuesta en la que pide saber si las autoridades indias “autorizan o no el traslado de los hipopótamos al centro Vantara” (así se llama el predio de Ambani) y que se confirme si el refugio cuenta con los permisos necesarios para la reubicación de las bestias.

Esta intervención del magnate indio es la última muestra de preocupación desde el extranjero por la suerte de estos animales que se han convertido en una losa pesada por el impacto pernicioso que, debido a su número creciente, causan en el entorno que habitan.

Colombia lleva años debatiendo qué hacer con estas bestias salvajes y esta vez el asunto vuelve a ser tema de discusión entre la ciudadanía y los medios cuando estamos a un mes exacto de la primera vuelta de las elecciones presidenciales y en medio de una escalada de violencia desatada por las disidencias de las FARC contra el Estado colombiano con el propósito de sabotear los comicios. Como una cuña filuda se mete ahí esta secuela de uno de los actos ilícitos del fallecido narcotraficante.