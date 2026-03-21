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Resumen

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La poderosa defensa aérea de Estados Unidos no se puede concebir sin el sistema de misiles Patriot, que ha interceptado naves y objetos considerados enemigos desde la década de 1980. Pero aunque su supremacía es reconocida en todo el mundo, el notable aumento del uso de drones en las guerras en curso ha llevado al propio presidente Donald Trump a hablar de reemplazar a los Patriot por una tecnología superpotente y mucho menos costosa: el láser.

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