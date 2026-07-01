00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Los cuatro religiosos ordenados obispos en una misa pontifical organizada por la Sociedad de San Pío X (SSPX) en Écone, cerca de Sion, Suiza, este l 1 de julio. Foto: EFE/EPA/Cyril Zingaro
Los cuatro religiosos ordenados obispos en una misa pontifical organizada por la Sociedad de San Pío X (SSPX) en Écone, cerca de Sion, Suiza, este l 1 de julio. Foto: EFE/EPA/Cyril Zingaro
Por Agencia EFE

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX), congregación ultratradicionalista conocida como los ‘lefebvrianos’, ordenó este miércoles a cuatro obispos en la localidad de Écône (Suiza) sin la autorización del papa, por lo que serán excomulgados, en lo que supone un nuevo cisma en el seno de la Iglesia Católica.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.