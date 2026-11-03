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Resumen

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El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada en el papamóvil a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de oficiar su audiencia general semanal el 29 de abril de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
El papa León XIV saluda a los fieles a su llegada en el papamóvil a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, antes de oficiar su audiencia general semanal el 29 de abril de 2026. (Foto de Filippo MONTEFORTE / AFP).
/ FILIPPO MONTEFORTE
Por Agencia EFE

León XIV visitará del 6 al 17 de noviembre Uruguay, Argentina y Perú para reforzar la fe de los católicos en un momento de expansión de los evangélicos en la región y de pérdida de la credibilidad de la Iglesia por los escándalos de abusos, pero en el que el pontífice también se reencontrará con su pasado misionero y hablará de justicia social y desigualdades.

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