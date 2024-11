Un descalabro mayúsculo

El Partido Demócrata no solo perdió la Casa Blanca sino también el Senado. Está peleando la Cámara de Representantes, pero la tiene difícil y habrá que esperar unos días más. Tampoco ganó el voto popular, lo cual no ocurría desde el 2004. Si Joe Biden rebasó los 81 millones de votos en el 2020, a Kamala Harris le costará esta vez llegar a los 70 millones. Apostó fuertemente a la democracia y al aborto como temas de bandera. y no le alcanzó. Buscó a su figura más popular en la recta final, Barack Obama, y tampoco. Los demócratas han caído en un pozo oscuro.