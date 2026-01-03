Roger Zuzunaga Ruiz
Roger Zuzunaga Ruiz

Escucha la noticia

00:0000:00
Los tres conflictos que el mundo no puede dejar de mirar en este 2026 (y cuál se considera el más peligroso)
Resumen de la noticia por IA
Los tres conflictos que el mundo no puede dejar de mirar en este 2026 (y cuál se considera el más peligroso)

Los tres conflictos que el mundo no puede dejar de mirar en este 2026 (y cuál se considera el más peligroso)

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En un escenario internacional marcado principalmente por la guerra entre Rusia y Ucrania y la ofensiva de Israel en Gaza, el año 2026 se perfila como un período clave para tres conflictos que, si bien no están en guerra abierta, concentran tensiones capaces de alterar el equilibrio no solo regional sino mundial. Se trata del pulso entre China y Taiwán, la rivalidad histórica entre India y Pakistán y la prolongada guerra civil en Yemen.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC