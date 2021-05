La madrugada del domingo, agentes de la policía política cubana irrumpieron en la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, un artista y disidente que había iniciado una huelga de hambre desde hacía una semana, luego de que efectivos del mismo cuerpo armado destruyeran o confiscaran sus obras sin una orden judicial.

El sábado, la oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos había señalado a través de su cuenta en Twitter que el gobierno de su país estaba “extremadamente preocupado por el bienestar del activista cubano” e “insta al Gobierno Cubano a tomar medidas inmediatas para proteger su vida y salud”.

La irrupción de la madrugada del domingo, sin embargo, fue sorpresiva y no se tuvo noticias de Otero hasta la mañana del lunes cuando la Dirección Provincial de Salud de La Habana publicó informó mediante sus redes sociales que el también líder del Movimiento San Isidro se encontraba en un hospital en condición estable.

“En horas del amanecer del día 2 de mayo, 2021, se recibe en el Centro de Urgencias del Hospital Universitario General Calixto García, el ciudadano Luis Manuel Otero Alcántara, con un diagnóstico de innanición voluntaria referida, quien arribó en transporte sanitario, en estado consciente, y deambulando sin dificultad”, señala el comunicado.

Posteriormente, el actual presidente cubano Miguel Díaz-Canel también se pronunció a través de Twitter, calificando de “vergonzosas” las muestras de preocupación desde Washington.

“Que preocupaciones más vergonzosas por funcionarios de la nación más poderosa del planeta que, con saña, condena al hambre y escasez a más de 11 millones de cubanas y cubanos”, escribió el líder castrista.

El intercambio de mensajes representa la primera crispación en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba desde que Joe Biden asumió la presidencia. Desde la isla han señalado, mediante una entrevista brindada al diario “El País” de España por el director general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, Carlos Fernández de Cossío, que en estos primeros 100 días de gobierno “no hay señales” de mejoras en las relaciones entre ambos países.

“En la práctica, la actual política de Estados Unidos hacia Cuba es la que diseñaron el secretario de Estado de Trump, Mike Pompeo, y su exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton”, señaló Fernández en alusión a las más de 240 medidas de bloqueo que instauró el republicano y no han sido modificadas por Biden.

La TV cubana mostró una grabación de Luis Manuel Otero Alcántara siendo trasladado por personal médico al Hospital Calixto García de La Habana. El artistas de 33 años había sido retirado de su casa por la policía política de la isla la madrugada del domingo y no se supo nada de él por varias horas. (Foto: TV Cubana vía AFP)

¿QUIÉN ES LUIS MANUEL OTERO ALCÁNTARA?

El 16 de abril agentes de seguridad del Estado irrumpieron en la casa de Otero Alcantara, destruyendo y confiscando gran parte de sus obras por considerarlas contrarias al régimen castrista. La invasión de su domicilio fue la última acción dentro de un operativo que mantiene desde noviembre del año pasado rodeado al artista, impidiendo que abandone su casa en la calle Damas, ubicada en el barrio de San Isidro, y restringiendo su acceso a Internet y a la línea telefónica.

En símbolo de protesta, cada día a las 4 de la tarde Otero salía a la puerta de su casa para exigir que se respete su libertad de creación, siendo detenido en todas las ocasiones. El 25 de abril, finalmente, anunció que iniciaría una huelga de hambre indefinida hasta que se haga caso a sus reclamos.

La decisión provocó que el operativo policial se intensifique en el barrio de San Isidro.

La cruzada de Otero no solo llevó a que diversos artistas, tanto cubanos como internacionales, muestren su apoyo sino que además provocó una serie de manifestaciones en las calles de La Habana. La más significativa tuvo lugar el último viernes 30 de abril, cuando un gran grupo de seguidores intentó acercarse hasta su domicilio para constatar su estado de salud.

Decenas de manifestantes han sido detenidos durante las últimas semanas y diversos miembros del Movimiento San Isidro (MSI), un colectivo conformado en el 2018 por artistas, periodistas e intelectuales contrarios al régimen, sean reprimidos de la misma forma en sus domicilios.

Dos carros de la policía son vistos cerca a la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, en el barrio de San Isidro, en La Habana. Decenas de personas, policías y agentes de la Seguridad del Estado cubano protagonizaron el viernes 30 de abril una disputa en La Habana cuando varios activistas trataban de visitar la casa del artista y disidente. (Foto: EFE/ Atahualpa Amerise)

Otero, de 33 años, es uno de los rostros más representativos de la oposición en Cuba. Nació en una familia que vivía en el barrio Cerro, uno de los más pobres de La Habana, y se desarrolló como atleta profesional de carreras de resistencia, según la organización Artist At Risk Connection (Artistas en riesgo conectados, en español).

La misma ONG precisa que fue a los 17 años cuando Otero tuvo su primer acercamiento con el arte, luego de sentir que el deporte no le permitía expresarse en la forma que quería. Inicialmente se inclinó por la escultura, pero luego cayó inevitablemente en el área del arte de performance.

Luego de que en el 2018, el entonces presidente Raul Castro firmara el Decreto 349 que no solo reconoce como artistas a quienes hayan acudido a una escuela de arte reconocida por el régimen sino también limita a que las exhibiciones -ya sean en espacio públicos como privados- solo se puedan realizar con autorización del gobierno.

Pero mientras el decreto se promulgaba, el MSI iba naciendo. Actualmente, Otero ocupa el cargo de Coordinador General del Movimiento.

Junto a este colectivo se ha dedicado incansablemente a promover la libertad de expresión, organizar la #00BienaldeLaHabana -el único evento de este tipo que no ha sido censurado por el régimen- y a reclamar la defensa de los derechos civiles y culturales en la isla, llevando adelante actividades como la que realizó en febrero del 2020, cuando recorrió La Habana durante 9 días con un casco que llevaba escrito “los niños nacieron para ser felices, no para morir en derrumbes” denunciando el deterioro de la ciudad y la responsabilidad del régimen en la muerte de 3 niñas víctimas del desplome de un balcón, reseña el portal Cibercuba y la ONG Artist At Risk Connection.

En aquella ocasión Otero fue detenido, al igual que un mes más tarde, cuando se encontraba de camino a participar de una “besada” frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión luego de que este organismo censurara un beso gay en la película “Love, Simon”.

Según Cibercuba, en esa ocasión estuvo detenido por dos semanas y en riesgo de ser sentenciado a entre 2 y 5 años de cárcel.

El portal también recuerda que un año antes, durante la visita de los Reyes de España en el 2019, el artista fue detenido por la Seguridad del Estado acusado de “desorden público”.

Finalmente en agosto del 2020, la página de Facebook del MSI fue hackeada y publicó fotografías íntimas del artista, en lo que los opositores denuncian como una clara estrategia del régimen por desprestigiar a Otero.

Hace tan solo un mes, el régimen volvió a detener al artista luego de que saliera a repartir dulces a los niños de la zona tras haber convocado a una fiesta infantil en su casa, que también funciona como sede del MSI.

Según Artist At Risk Connection, Otero ha sido arrestado al menos 21 veces desde el 2017.

Hace tan solo un mes, el régimen volvió a detener al artista luego de que saliera a repartir dulces a los niños de la zona tras haber convocado a una fiesta infantil en su casa, que también funciona como sede del MSI. (Foto: EFE/Yander Zamora)

VIDEO RECOMENDADO