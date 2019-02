Qué son los vuelos "con ciudad oculta" y por qué las aerolíneas no quieren que los uses Lufthansa demandó a un pasajero que no abordó el último tramo de un vuelo con escalas. Se trata de una práctica denominada "ciudad oculta". El pasajero compra un ticket barato a una ciudad pequeña pero con escala y no aborda el último tramo del viaje

La práctica de los "viajes ciudad oculta" no es algo nuevo en la industria aérea. (Getty Image vía BBC Mundo)