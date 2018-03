Patricia Ramírez, la madre biológica del pequeño Gabriel, el niño más buscado de España, ha declarado a la presa de su país y ha confesado que ella sospechaba que Ana Julia, la pareja del padre biológico del menor, tenía algo que ver con su desaparición.

"Yo temía que fuera así. No se podía decir nada, porque era parte de la investigación", dijo en una entrevista al medio Onda Cero de España.

"Tenía la esperanza de ablandarla y de que se viniera abajo. De que en algún momento lo soltara. Por eso, apelábamos a su conciencia en nuestras comparecencias", continuó.

La Policía española detuvo el domingo a la madrastra del pequeño Gabriel como presunta autora de la muerte del niño de ocho años, desaparecido en una localidad del sur de España y cuya intensa búsqueda había acaparado la atención del país.

El cadáver de Gabriel Cruz fue encontrado por las fuerzas de seguridad en el maletero del coche de la arrestada, Ana Julia Quezada, quien además es actual pareja del padre del niño y estuvo colaborando estrechamente con el resto de la familia para su localización.

--- El padre está destrozado ---



Patricia Ramírez también habló sobre el estado anímico de Ángel Cruz, el padre biológico de Gabriel y pareja de la dominicana implicada en la desaparición del menor.

El padre "está destrozado". "Él es una persona maravillosa, que nadie dude de él. Yo voy a estar a su lado porque tenemos que superar esto los dos juntos. Está destrozado, pero es muy difícil hacer la digestión de la pérdida de un hijo sabiendo que lo ha matado la persona a la que quieres", dijo la madre biológica quien además agregó que si bien agradece la difusión que tuvo el caso por las redes sociales, hay personas que están suplantando su identidad para conseguir más seguidores en redes sociales.

"Me están causando dolor, porque yo no quiero ver esas fotos que ponen de pérdida y desde luego, no quiero que hablen por mi... A aquellas personas que han estado utilizando mi foto por el bien de Gabriel y han hecho montajes bonitos se lo agradezco de corazón, pero en este momento hay personas en Facebook e Instagram que están hablando en mi nombre, como Patricia Ramírez, y poniendo fotos para que todo el mundo comparta".

"Reflexionen y borren esas cuentas porque no lo merecen" su hijo, ni ella, ni el padre.

Además hizo un llamado a la comunidad a estar alertas de las cuentas falsas con su nombre.

Patricia Ramírez no ha puesto "ni una sola foto para que se comparta, ni un solo video para que se comparta".

Por último la madre agradeció a las personas que la apoyaron físicamente en la búsqueda y a los que han "mandado mensajes de cariño".

Patricia Ramírez quiere que este episodio acabe con "ese mar de gente que se ha movido: todos por Gabriel" y no con la cobertura de la implicada en la desaparición, Ana Julia, la madrastra.

"Que nadie hable más de Ana Julia. Que no aparezca en ningún sitio y que nadie retuitee cosas de rabia porque ese no era mi hijo y esa no soy. Que pague lo que tenga que pagar, pero que lo que quede de este caso sea la fe y las buenas acciones que han salido por todos lados y han sacado lo más bonito de la gente. No puede quedar todo en la cara de esta mujer y en palabras de rabia".

El pequeño desapareció el 27 de febrero tras salir de casa de su abuela para dirigirse a la de unos familiares, situada a escasos metros, en la comarca de Las Hortichuelas, en Níjar (Almería, sur de España).

►CONOCE TODO SOBRE EL CASO DE GABRIEL CRUZ, EL NIÑO MÁS BUSCADO DE ESPAÑA [AQUÍ]

Ana Julia, la madrastra, estaba en el punto de mira de la Policía desde que el pasado sábado 3 de marzo avisó a los agentes tras supuestamente haber descubierto, junto a su novio, una camiseta blanca que contenía restos de Gabriel, en una zona que ya había sido previamente rastreada.

El cuerpo de Gabriel fue encontrado después de casi dos semanas de angustiosa búsqueda en la que participaron más de 2.600 voluntarios y casi 1.500 profesionales.

La noticia del hallazgo del cadáver del pequeño ha conmocionado a la sociedad española, que había inundado las redes sociales con cientos de dibujos de peces.