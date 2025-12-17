¿Maduro en Bielorrusia?: De dónde viene su amistad con Lukashenko y qué tan probable es que se refugie en la exrepública soviética

Esta semana, el presidente de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, considerado el último dictador de Europa, tomó la iniciativa y afirmó públicamente que las puertas de su país están abiertas para el mandatario venezolano, si este desea abandonar su nación.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

“Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él”, dijo Lukashenko en una entrevista con el canal estadounidense Newsmax TV en la que, sin embargo, reconoció que no ha hablado sobre el tema con Maduro, a quien describió como un “hombre decente” y “sensato”.

“Maduro no es el tipo de persona que lo deje todo y se vaya, se fugue. Es un tipo duro. Es un ‘chavista’, es un tipo duro como (el expresidente venezolano Hugo) Chavez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos”, sostuvo.

Lukashenko es el mayor aliado en Europa del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que también es afín al régimen venezolano. De hecho, ambos mandatarios suelen visitar sus respectivos países y tienen convenios de defensa claves, que se enmarcan en su postura común de hostilidad hacia Occidente.

El líder bielorruso es cuestionado ampliamente por la comunidad internacional. Sobre él pesan acusaciones de violaciones de derechos humanos y de mantenerse en el poder de forma antidemocrática.

Lukashenko ha gobernado Bielorrusia con mano de hierro desde 1994. La agencia AP destaca que ha dependido de los subsidios y el apoyo rusos, permitió que Rusia usara el territorio de su país para enviar tropas a Ucrania en febrero del 2022 y para desplegar algunas de sus armas nucleares tácticas en Bielorrusia.

Es por eso que no sorprende el ofrecimiento de Lukashenko a Maduro. El estratega político venezolano José Vicente Carrasquero, profesor de Ciencias Políticas en el Miami College, destaca que la historia entre la Bielorrusia de Lukashenko y el régimen venezolano es muy antigua, inclusive desde que estaba en el poder Hugo Chávez.

“Hay que recordar que Lukashenko tiene muchos años en el poder y Bielorrusia es una especie de proxy de Rusia. Putin ejerce un control sobre Bielorrusia a través de Lukashenko. Y la relación de Lukashenko con el chavismo es bastante antigua. Lukashenko llegó a reunirse con Chávez”, dice a El Comercio.

El experto explica que Lukashenko es un líder europeo atípico que todavía considera que Bielorrusia está en la órbita soviética. “Es un país que trata de mantenerse afiliado de alguna forma a la antigua Unión Soviética, que ya no existe. Lukashenko se mantiene en el poder, no precisamente por vías democráticas. Entonces hay ahí una asociación, si no ideológica con el régimen venezolano, por lo menos de entender el autoritarismo como una forma de liderazgo”, añade.

¿Maduro a Bielorrusia?

La afinidad de Maduro y Lukashenko se afianza en este momento no necesariamente una relación directa, pero sí por una coincidencia de alineamiento geopolítico al momento de elegir a sus rivales.

Marco Carrasco, profesor de Desarrollo y Estudios de Asia de la Universidad San Marcos, señala que en el caso de Venezuela actualmente su principal rival es directamente Estados Unidos, mientras que en el caso de Lukashenko se trata de los países de la Unión Europea.

“Por ese lado, uno podría tildar esa suerte de vínculo como uno más de carácter simbólico, una suerte también de solidaridad entre regímenes que suelen ser considerados como dictatoriales. El enemigo de mi enemigo es mi amigo, sobre todo también considerando las sanciones o las circunstancias de aislamiento que muchas veces pasan ese tipo de gobiernos”, dice a este Diario.

Sin embargo, Carrasco enfatiza que la afinidad no garantiza que un exilio de Maduro en Bielorrusia sea algo realizable o que necesariamente vaya a darse, porque, finalmente, Lukashenko solo ha dado una opinión.

“En realidad no hay nada concreto. Veo la oferta de Bielorrusia como una declaración política para sentar una posición, si se quiere quizás de corte diplomático, pero más allá de ello no veo que sea lo más probable. Uno, porque el propio Lukashenko ha dicho que no ha habido una conversación concreta sobre el tema. Y por otro lado, porque no es que Bielorrusia sea el destino más idóneo”, apunta.

Para el analista, tendría más sentido que Maduro eligiera a Rusia como eventual destino, pues es un país bastante más amplio, con una relación un poco más directa e histórica con el chavismo. “También hay ciertas circunstancias que van desde la parte cultural hasta el peso político que pueda tener Bielorrusia, que no necesariamente lo convierten en un destino idóneo. No hay mucho que tampoco pueda garantizar que Maduro vaya a ir a Bielorrusia. Claramente Minsk no tiene el mismo peso que Moscú”, considera.

Carrasco se pronuncia en la misma línea. “Creo que Rusia y Bielorrusia son opciones para Maduro, pero el problema es que son lugares muy fríos durante buena parte del año”, considera.

“Yo diría que Maduro puede ir a cinco sitios, unos más seguros que otros. Puede ir a Brasil, donde Lula lo protegería de alguna manera, el problema es que habrá elecciones y Lula no va a estar en el poder. Otro lugar posible es Turquía. Maduro tiene una muy buena relación con Erdogan. Tampoco se puede descartar España, mientras se mantenga el PSOE en el poder, algo que no es fácil porque el gobierno español está atravesando un hilo de escándalos que complican a Pedro Sánchez”, señala.