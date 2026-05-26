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Resumen

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“Magnifica Humanitas” (“Magnífica humanidad”). Tal es el nombre de la primera encíclica del papa León XIV, dedicada nada menos que al espinoso asunto de la inteligencia artificial (IA), y con la que vislumbra la nueva era de la humanidad que avanza con esta tecnología. Más de 100 páginas componen el texto, que para muchos ya es histórico.

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