Kuala Lumpur. La búsqueda del avión caído de Malaysia Airlines que lleva a cabo una empresa privada estadounidense finalizará la semana entrante, dijo el ministro de Transportes malayo el miércoles, en tanto los familiares de las personas a bordo exhortaron al Gobierno a revisar todo lo relacionado con la desaparición del jet hace cuatro años.

Malasia firmó en enero un acuerdo de “no pagar sin resultados” con la empresa texana Ocean Infinity para reanudar la búsqueda del vuelo MH370 un año después de que se puso fin a la búsqueda oficial que realizó Australia, Malasia y China en el océano Índico austral.



Hasta el momento ninguna búsqueda ha podido echar luz sobre uno de los mayores misterios de la aviación mundial.



El ministro de Transportes, Anthony Loke, dijo el miércoles que el contrato con Ocean Infinity, por 90 días, debía finalizar en abril, pero fue extendido dos veces hasta el 29 de mayo por pedido de la firma.



“No habrá más extensiones. Esto no puede seguir eternamente. Esperemos al 29 de mayo y entonces decidiremos qué hacer”, dijo el funcionario a The Associated Press.



El avión desapareció el 8 de marzo del 2014 cuando volaba de Kuala Lumpur a Beijing con 239 personas a bordo.



Bajo el acuerdo, el gobierno pagará a Ocean Infinity hasta 70 millones de dólares, según el área cubierta, si la misión tiene éxito en tres meses. Las autoridades han dicho que existe un 85% de probabilidades de encontrar los escombros en un área de búsqueda de 25.000 kilómetros cuadrados identificada por expertos.



La búsqueda oficial resultó sumamente difícil porque no se recibieron transmisiones del avión después de los primeros 38 minutos de vuelo. Los sistemas que debían transmitir automáticamente la posición del vuelo no funcionaron, de acuerdo con un informe en enero de 2017 de la Junta Australiana de Seguridad en el Transporte.



Voz 370, que representa a los familiares de las personas a bordo, exhortó al nuevo gobierno malayo que revise todos los asuntos relacionados con la desaparición del jet, incluso “cualquier posible falsificación” o eliminación de registros de mantenimiento y cualquier omisión que pueda haber impedido el rastreo, búsqueda, rescate y recuperación de la aeronave.



Loke dijo que el nuevo gobierno, elegido el 9 de mayo, tiene como compromiso la transparencia y dará a conocer oportunamente los detalles para conocimiento del público.



Fuente: AP