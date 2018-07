El caso del vuelo MH370 de Malaysia Airlines que desapareció sin dejar rastro ha dejado diversas teorías sobre la mesa, mientras unos tildan esto cómo un accidente, otros han dicho que eso sería un suicidio.

► ¿Qué ocurrió con el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido sin dejar rastro el 8 de marzo de 2014 con 239 personas a bordo?

En los accidentes aéreos, el fuselaje y las cajas negras suelen dar tarde o temprano información sobre las causas. Pero en el caso del MH370, que volaba de Kuala Lumpur a Beijing, no hay más que teorías sobre qué pudo pasar.



► ¿Puede explicarse la desaparición con un fallo técnico?

El avión transportaba una carga con 200 kilogramos de baterías altamente inflamables. Un incendio podría haber destruido los dos sistemas de comunicación, pero los pilotos habrían recibido una alarma en la cabina y habrían alertado de la situación de emergencia por radio. En el caso de que un humo tóxico o una bajada de presión hubiesen dejado inconscientes a los pasajeros y la tripulación, el avión no habría efectuado dos cambios de rumbo abruptos tras el último contacto por radar, como ocurrió.



► ¿El avión podría haber sido secuestrado por terroristas?

Cuando se descubrieron los cambios de rumbo del avión, el primer ministro malasio, Najib Razak, aseguró que esos movimientos apuntaban "a una intervención intencionada por parte de alguien a bordo". Los investigadores rastrearon a todos los pasajeros y miembros de la tripulación, pero nadie había mostrado simpatías o relación con grupos terroristas. Tampoco los dos iraníes que viajaban con pasaportes europeos falsificados, que buscaban una vida mejor en Europa. Ninguna organización terrorista reivindicó nunca un atentado relacionado con el MH370.



► ¿Puede estar detrás un estado canalla?

Es lo que sostiene el estadounidense Chritopher Green en un popular video de YouTube, aunque sin mostrar ningún indicio. Según Green, un estado canalla secuestró el avión, lo equipará con armas nucleares y algún día lo dirigirá contra alguna ciudad estadounidense. El escritor estadounidese Jeff Wise cree sin embargo que el aparato está en manos rusas y especula sobre descabellados motivos para ello.



► ¿Qué se dice sobre el FBI?

La Oficina Federal de Investigación estadounidense, el FBI, siempre aparece en las teorías de la conspiración. Según el bloguero chino He Xin, Estados Unidos estaría detrás de algo que iba a bordo del avión. La embajada estadounidense en Kuala Lumpur llegó incluso a desmentir que el avión aterrizase en la base militar norteamericana de Diego Garcia, en el océano Índico. El ex director de aerolínea Marc Dugain, también escritor, tiene una versión propia en la que combina esas teorías: unos hackers manipularon el ordenador de a bordo desde el exterior y desviaron el avión hasta la base estadounidense, desde donde fue derribado por el Ejército norteamericano.



► ¿Pudo ser derribado por error el avión?

Es lo que defiende el autor británico Nigel Cawthorne en su libro. El vuelo de Malaysia Airlines habría sido alcanzado por munición de guerra utilizada en unos ejercicios militares conjuntos de Tailandia y Estados Unidos en el mar de China Meridional. Después se habría inventado la historia de las horas de vuelo en dirección sur para asegurarse de que el fuselaje se buscaba en un lugar erróneo y que nunca se encontrase. Pero los expertos no dudan de la empresa de salélites Inmarsat, que horas después de la desaparición recogió datos del avión.



► ¿Hizo el piloto que el avión se estrellase?

Muchos investigadores experimentados creen que esta es la teoría más probable, según explican en un documental de National Geographic. El piloto habría hecho que los copilotos saliesen de la cabina con algún pretexto, se habría puesto una mascarilla de oxígeno y habría hecho bajar la presión en la cabina. Con la tripulación y los pasajeros inconscientes, habría volado en dirección sur hasta que el avión, ya sin combustible, se estelló. Pero, ¿Por qué alguien embarcado embarcado en una misión suicida habría seguido volando siete horas más?